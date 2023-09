Amíg II. Erzsébet királynő élt, Harry herceget a királyi család tagjai családként kezelték, hiszen a királynő kijelentette, hogy annak ellenére, hogy függetlenedett a királyi családtól, ő mindig unokájaként tekint rá. Halála után azonban úgy tűnik, óriási szakadék keletkezett Harry és családtagjai között.

Ennek oka részben az is, hogy Harry herceg nyíltan beszélt arról, hogy milyen nézeteltérései voltak testvérével Vilmos herceggel és súlyos rágalmakkal is illette őt. Önéletrajzi könyvében Harry azt is elárulta, milyen utolsó szavakat súgott II. Erzsébet királynő fülébe.

Harry herceg könnyek között suttogta nagymamája fülébe, hogy reméli most már nagyon boldog, hogy újra együtt lehet férjével, Fülöp herceggel.

Fülöp herceg 99 éves korában, másfél évvel a királynő halála előtt hunyt el és sokak szerint ők ketten annyira szerették egymást, hogy a királynő egészségi állapotának romlása borítékolható volt a herceg halála után.

Harry herceg a "Spare"-ben arról is beszámolt, hogy mennyire csodálta, ahogyan a néhai uralkodónő az utolsó leheletéig végezte a feladatait és a mai napig bánja, hogy 2022 szeptemberében sajnos már nem ért oda időben a Balmoralba, hogy élve lássa a királynőt.

Harry herceg egy érzelmes fejezetben leírta, hogyan értesült a királynő haláláról a BBC műsorából, és elárulta, hogy amikor megérkezett Balmoralba, Anna hercegnő üdvözölte őt, majd elvitte abba a szobába, ahol II. Erzsébet királynő feküdt.

Mielőtt az utolsó szavakat a fülébe súgta volna, Harry herceg egy ideig csak állt a szobában és figyelmesen nézte nagymamáját. Ezután megköszönte a királynőnek, hogy a végsőkig ellátta feladatait, beleértve a platina jubileum megünneplését és az új brit miniszterelnök üdvözlését.

