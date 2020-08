A gyümölcsből készült pakolások nem csak a bőrödre jók, a lelkedre is

Bizonyára hallottál már arról, hogy a kézzel készített pakolásokat érdemes minél gyakrabban használni, ugyanis azoknak az összetevőiről biztosan tudod, mi micsoda, és honnan származik.

Nem csak a frissesség miatt érdemes azonban gyümölcsökből pakolásokat készítened, hanem azért is, mert a friss összetevők, amelyeket egyenesen az arcodra teszel a hűtőből, sokkal hatékonyabban ápolják és táplálják a bőrt, a hajat és az elmét, mint a hosszan elálló, tartósítószerekkel teli termékek. Még nem kezdtek el bomlani a hatóanyagok, így különösen a vitaminok, az ásványi anyagok és jótékony enzimek tökéletesen aktívak. Az gyümölcsök olajai akkor a leghatékonyabbak, amikor frissen vonják ki őket a növényből.

Azonban nem csak emiatt tesznek jót!

A friss gyümölcsök a bőrödbe juttatják a vitaminokat, de a lelkedet is feltöltik, nem is kicsit! Nem véletlen, hogy léteznek illat terápiák, hiszen az aromák, illóolajak konktéran képesek boldogsághormonokat kiváltani az agyadban. Miközben épp hat a pakolásod, a gyümölcsök illata ingerli az agyadban a receptorokat, és nagyjából 10-15 perc múlva, pont, mire a pakolást lemoshatod, a kedved is sokkal jobb lesz.

- mondja a szakértő.