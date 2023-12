Nem hiába imádjuk! George Clooney romantikus dolgot tett Amalért a vörös szőnyegen

A sztárpár már a kezdetek óta óriási harmóniában él, amely egyrészt annak köszönhető, hogy nem élik az életüket a nyilvánosság előtt, hiszen távol, Hollywood nyüzsgő és fotósokkal teli közegétől vásároltak maguknak otthont, illetve számukra a kikapcsolódás és a szórakozás is egymás társaságában esik a legjobban.

Ez most sem volt másképp, hiszen vasárnap, a színész legújabb, a The Boys in the Boat című filmjének premierjére is együtt érkeztek Londonba. A film különlegessége, hogy George-ot most nem színészként láthatjuk benne, hanem rendezőként jegyzik, így még a szokásosnál is jobban izgult, hogy minden a legnagyobb rendben menjen a premieren.

forrás: Dave Benett/gettyimages Romantikus jelenet a filmpremieren: George Clooney tartja feleségének az esernyőt, hogy az meg ne ázzon.

Arra azonban még ő sem számított, hogy elered az eső az interjú kellős közepén. Clooney ahelyett, hogy kétségbe esett volna, szerzett egy esernyőt és egyből feleségéhez sietett, hogy az egy pillanatra se ázzon el a nem várt eső miatt. Amal egyébként most is lenyűgöző ruhát választott férje nagy napjára. Egy bársony anyagból készült, fekete estélyire esett a választása, amelyet egy egyszerű magas sarkúval és vörös rúzzsal egészített ki.

Mindenki egy mosollyal jutalmazta a sztárt édes tette miatt, hiszen ezekből az apróságokból is látszódik, mennyire óvja és szereti feleségét a mai napig. Házasságuk idestova 10 éve tart, és szemmel láthatóan egy cseppet sem koptak az érzelmeik egymás iránt.

