Végre újra együtt léptek a vörös szőnyegre: Amal és George Clooney szerelmesebbek, mint valaha

Most azonban kivételt tettek, mégpedig a londoni Theatre Royal Drury Lane-ben megrendezett The Prince's Trust Awards díjátadó miatt. A 45 éves Amal most is hibátlan eleganciájáról tett tanúbizonyságot.



Mesés, karcsú alakját ugyanis egy ezt kiemelő púder színű overállba bújtatta, amit egy hozzáillő táskával és egy barna övvel egészített ki. Férje, az egykori Vészhelyzetes pedig ugyanúgy hozta a stílusos, jó ízlésű filmsztárt, akárcsak eddig minden alkalommal.

forrás: Karwai Tang/gettyimages

A sztárpár csak a számukra fontos gálák és jótékonysági rendezvények kapcsán szokott nyilvánosan mutatkozni, mivel idejük nagy részét elsősorban ikreik, Alexander és Ella társaságában szeretik tölteni. Amal és George több interjúban is elmondták, hogy szeretnék, ha gyermekeik úgy nőnék fel, hogy erős, biztonságot nyújtó és élményekkel teli családi életük volt, ezért sem vállalját túl magukat.

Ettől függetlenül azért a munkára is szánnak némi időt. Legutóbb vállalt el egy filmszerepet, amelyben a másik főszereplő régi barátja, Brad Pitt.

Ha olvasgatnál még Hollywood kedvenc sztárpárjairól, akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép Stílusos sztárpárok a 2023-as Oscar vörös szőnyegén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Tudtad, hogy vannak olyan sztárpárok, akik egy munka során szerettek egymásba?

Galéria / 7 kép 7 sztárpár, akiknek szerelme a közös munkával kezdődött el Megnézem a galériát