Gáspár Laci szívhez szóló vallomással ünnepelte hatodik házassági évfordulóját

Az énekes sosem csinált titkot abból, hogy nem az első oltárhoz vezetett nő mellett találta meg a keresett boldogságot. Gáspár Laci két házasságon volt túl, valamint kétgyermekes édesapa volt, amikor megismerte jelenlegi feleségét Nikit, akivel együtt nevelik közös gyermeküket, Noelt. Laci igazi úriemberhez méltón azonban nem csak, hogy nem feledkezett meg a hatodik házassági évfordulójukról, de egy igen szép szerelmes vallomás keretében tudatta a nagyvilággal, mennyire odavan a mai napig a feleségéért:

Tegnap voltunk 6 éves házasok...

Nem tettem ki aznap egyből...

Csak gondolkodtam mi az amit megoszthatok azokkal akik igazán szeretnek engem, azokkal kapcsolatosan,akiket nagyon szeretek és féltek.

6 éve vettem el és igen,nekem nem elsőre jött az igaz szerelem.

Ami volt sosem tagadom,minden van valamiért és köszönök mindent mindenkinek....

Egy dolog biztos,Nikit 6 éve vettem el és mióta ismerem Őt,azóta vagyok igaz,tiszta érzésekkel boldog.

Nem lehet eltévedni csak megbotlani...#boldogházasságiévfordulótNikiésLaciés..…

Niki nagyon szerencsés nő, sokan összetennék a kezüket néhány ilyen szép szóért! Mostanában egymást érik Gáspár Laci életében az ünnepi alkalmak, előbb a születésnapja, majd most hétvégén a házassági évfordulója mellett a névnapja is, és persze ha mindez nem lenne elég ok a mulatásra, akkor ott van még a brutális életmódváltása is, aminek köszönhetően döbbenetesen jó formában van – na, egy ilyen jó kondit pedig minden egyes nap ünnepelni kellene!

És ezt láttad már?

Galéria / 8 kép Sztárok, akikről nem is tudtad, hogy ennyire fittek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria