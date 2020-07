Gáspár Laci úgy megünnepelte a szülinapját, hogy a rajongók nem akartak hinni a szemüknek

Pénteken ünnepelte születésnapját Gáspár Laci, akiről tudvalevő, hogy jó ideje teljes életmódváltásba kezdett. Az énekes nem csupán jó néhány kilótól szabadult meg, hanem olyan durván kigyúrta magát, hogy minden egyes alkalommal rácsodálkozunk arra, milyen jó formában van. A tökéletes izomzat mögött természetesen kőkemény meló van, Laci rengeteget sportol, és nem mellesleg szigorúan ügyel arra is, hogy mit eszik, erről korábban a nekünk adott interjúban is mesélt:

Gáspár Laci úgy kigyúrta magát, hogy tátva maradt a szánk – rajta nem fogott ki az önkéntes karantén Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Most azonban születésnapja alkalmából nem vonta meg magától a finom falatokat. Laci egy hatalmas tálnyi étel felett mosolyog, amire mint kiderült, már kilenc hete várt. A kommentelők persze alig akartak hinni a szemüknek a mennyiség látva – erről néhány vicces komment is tanúskodik. Na de mikor egyen ilyen finomságokat az ember, ha nem épp a születésnapján? Később a tortáját is megmutatta, a rajongók jókívánságai pedig csak úgy özönlöttek a fotók alatt.

Boldog születésnapot kívánunk!

Az alábbi sztárok pedig idén már 50 évesek lesznek, gondoltad volna?

Galéria / 20 kép Sztárok, akik 2020-ban lesznek 50 évesek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria