A tökéletes french look: 5 sminkecset, amit minden francia nő napi szinten használ

A gardróbjukat és a makeup artist csapatukat ugyan nem tudjuk megszerezni neked, de néhány szépségtitkukat azért leleplezhetjük!

Kétségtelen, hogy Lily Collins számtalan különleges szettet viselhetett már az Emily Párizsban epizódjai során, mégsem az ő karaktere az, akinek odaítélnénk a sorozat stílusikonja címet. Ezt a képzeletbeli koronát inkább Emily főnökének, Sylvie-nek, illetve az egyik legjobb barátnőjének, Camille-nak nyújtanák át, mivel a Philippine Leroy-Beaulieu és Camille Razat által életre keltett szereplők azok, akiknek ruhatára a francia nők irigylésre méltó, időtlen stílusát tükrözi. Hiszen annak ellenére, hogy a divat nem ismer határokat, tagadhatatlan, hogy a franciaországi nők híresek az önbizalmukról, a függetlenségükről, a könnyed eleganciájukról, a kifinomult stílusérzékükről, ráadásul a természetes szépségükről is: elég, ha csak Brigitte Bardot-ra, vagy Marion Cotillardra gondolunk. Megvan bennük az a bizonyos „je ne sais quoi”, ami ellenállhatatlanná teszi őket mások szemében. Bár a titkukat talán sosem fejthetjük meg igazán, azért néhány trükköt elleshetünk tőlük: például azt, hogy milyen sminkecseteket használnak a mindennapokban a szépségápolási rutinjukhoz.

Fess úgy, mint a franciák!

Először is: nem használhatod ugyanazt a pár ecsetet az összes makeup-termékedhez, több darabra is szükséged van egy olyan alapkollekcióhoz, amiben minden célra megvan a megfelelő eszközöd. Ezek az ecsetek ugyanis kiválóan alkalmasak az éles vonalak lágyítására, és hibátlanul felviheted velük a sminkedet, ezáltal könnyedén elérheted a francia nőkre jellemző természetes, letisztult megjelenést. Az ecsetek egyébként higiéniai szempontból is tökéletes választásnak bizonyulnak: ha az ujjaddal dolgozod el az alapozódat vagy a korrektorodat, akkor sajnos elkerülhetetlen, hogy olaj vagy baktérium kerüljön az kezedről az arcbőrödre. Mivel rengeteg sminkecset kapható a boltokban, a választás nem (feltétlenül) egyszerű, de mi most megkönnyítjük a döntésedet és eláruljuk, mik találhatóak a francia nők neszeszerében!



1. Alapozóecset

A folyékony vagy krémes állagú alapozó alkalmazásához használt ecsetek sűrű sörtékkel vannak ellátva, ezáltal sima és egyenletes fedést biztosítanak.



2. Púderecset

A por állagú vagy préselt púder felviteléhez ajánlott ecsetek jellemzően nagyok és sűrű szálúak, mert így teszik lehetővé a könnyű és egyenletes elosztást az arcon, illetve a testen.



3. Pirosító ecset

A pirosító, bronzosító, highlighter termékekhez ideális ecsetek hasonlítanak a púderecsetekhez, csak kisebbek, és enyhén keskenyedő a formájuk.



4. Szemhéjpúder ecset

A szemhéjpúder felviteléhez és keveréséhez kiváló ecsetek különböző formájú és méretűek, melyeket kifejezetten a szem bizonyos területeinek kisminkelésére terveztek.



5. Rúzsecset

A rúzsecsetek többnyire hosszúak és vékonyak, továbbá apró fejűek, hogy könnyedén és precízen kifeshesd az ajkaidat.







Öt az egyben?

Hosszúnak tűnik a bevásárlólista? Ne aggódj, vannak olyan kompakt ecsetkészletek, amelyekben mindent egyszerre megtalálhatsz, amire szükséged van. A dm-ben elérhető Real Techniques Everyday Essentials prémium minőségű ecsetkészlet például pontosan ilyen, éppen ezért #musthave darab kezdő és haladók beauty junkie-k piperetáskájában is: bármilyen nappali vagy esti smink könnyedén elkészíthető a szettben található termékekkel. A készlet része a Miracle Complexion Sponge sminkszivacs, ami az alapozó és korrektor tökéletes eldolgozásához ideális, egy alapozó ecset a folyékony és por állagú alapozókhoz a maximális fedés elérése érdekében, ezenkívül egy pirosító ecset a pirosítók és púderek felviteléhez, egy highlighter ecset a krém és por állagú highlighterek könnyű használatához, és egy szemhéjpúder ecset is, melyet satírozásra és a szemhéjpúder felvitelére is alkalmazhatsz.