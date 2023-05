Túl extrém döntés volt? Florence Pugh leborotválta az egész haját, a rajongók pedig teljesen kiakadtak

Florence Pugh jelenleg az egyik legtehetségesebb és legsikeresebb fiatal színésznő, így nem véletlen, hogy olyan kasszasikerekben játszott már, mint például a Kisasszonyok, vagy éppen a Nincs baj, Drágám.



És bár sokszor mondják, hogy a nők szeretik megváltoztatni a külsejüket, ha valamilyen nagyobb változás lép az életükbe, válása óta a gyönyörű színésznő semmilyen extrém változáson nem ment keresztül, egészen idáig!

A minap megrendezett MET-gálán ugyanis Florence élete eddigi legextrémebb külsejével jelent meg: haját szinte teljesen leborotválta:

forrás: Getty Images

Ahhoz, hogy ezt a megjelenést még jobban feldobja, egy égig érő tollast fejdíszt is felvett, hogy még véletlenül se lehessen másra figyelni:

forrás: Getty Images

Florence egyébként egy Valentino ruhakölteményben jelent meg a MET-gálán, nem is véletlenül, hiszen ő a márka legújabb arca. És még mielőtt azt hinnéd, hogy a színésznő csak a MET miatt borotválta le a haját, akkor tévedsz, Florence ugyanis épp egy romantikus vígjátékot forgat Andrew Garfielddal (We Live In Time), és már napokkal ezelőtt megvált gyönyörű hajkoronájától a film kedvéért.



A rajongók persze először eléggé kiakadtak a látványtól, de a sok legsokkolódott komment mellett azért sokan megjegyezték, hogy Florence így is gyönyörű, a haja pedig biztosan gyorsan meg fog nőni, így semmilyen tragédia nem történt...

Te mit gondolsz, jól áll Florence-nek a leborotvált stílus? Szerintem szép az arca, ezért minden jól áll neki! Én nem vállaltam volna be a helyében, ráadásul nem is áll jól neki... Megosztom az eredményt

