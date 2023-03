Florence Pugh és Timothée Chalamet együtt ették a gulyáslevest Budapesten

Budapest gyakran szolgál külföldi produkciók forgatási helyszínéül, így nem csoda, ha valamelyik vásárcsarnokban vagy épp az utcán sétálva belebotlasz egy-egy hollywoodi sztárba. Tavaly nyáron erre elég nagy esélye volt a szemfüles rajongóknak, akik Zendayával, Rebecca Fergusonnal és Austin Butlerrel is összetalálkozhattak, de Timothée Chalametet és Florence Pughot is felfedezhették a belvárosi pubokban vagy éttermekben, ugyanis a Dűne folytatását forgatták.

Utóbbira már csak az is bizonyítékul szolgál, hogy Florence a napokban a BuzzFeednek adott interjút, ahol elmesélte, hogy színésztársával, Timothée-vel együtt ették a gulyáslevest - szúrta ki az Index.

„Fantasztikus volt újra találkozni Timmyvel. Gulyáslevest ettünk, sört ittunk és beszélgettünk az életről. Nagyon rég láttam őt, nagyszerű volt látni, hogy mennyit fejlődött” –

– mesélte a színésznő, miközben megannyi kiskutya vette körbe őt.

Florence és Timothée ugyanis a Kisasszonyok című filmben játszottak együtt, amit 2018. októberében kezdtek forgatni és 2019 végén mutattak be, így több év telt el, mire tavaly újra együtt dolgozhattak Budapesten. Valószínűleg volt mit megbeszélniük az elmúlt évekkel kapcsolatban.

A kiemelt rész 5 percnél kezdődik:

És ezt olvastad már?

Galéria / 11 kép 10 érdekes történet Budapestről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria