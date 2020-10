Jön a The Mandalorian mozi? A sorozat rendezője érdekes dolgot osztott meg az új Star Wars franchiseról

A széria túltett az összes Csillagok háborúja mozifilmen, így joggal lett mindenki szomorú, amikor az első évad után kiderült, hogy több mint egy évet kell a történet folytatására várni. Szerencsére gyorsan elrepült ez a 12 hónap és még egy karantént is átveszéltünk, úgyhogy igazi felüdülés lesz október 30-án a második évad első részét végre megnézni. Arról nem beszélve, hogy már készülőben van a sorozat harmadik évada is.

Egy most készült – igencsak friss – interjúból pedig valami olyan dologra is fény derült, amelyre egy rajongó sem gondolt még álmában sem. A The Mandalorian készítői nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy saját mozifilm is készüljön Baby Yoda és Din Djarin történetéből.

Bizony! Jól olvastátok! Ezt maga a rendező, Jon Favreau mondta sejtelmesen, aki szerint, ha a Wandavision esetében a Marvel Moziverzum hőseinek sztorijából tudtak saját szériát csinálni, akkor egy olyan népszerű sorozatból – mint a The Mandalorian – nem lehetetlen ennek a fordítottja, vagyis sorozatból filmet készíteni.

Napjainkban a határok már elmosódnak. Olyan dolgok kerülnek fel a streamingszolgáltatók kínálatába, amelyeket korábban csak mozifilmekben láthattunk, és szerintem ez működhet fordítva is.

Persze gyorsan azért hozzátette, hogy mindez csak gondolati szinten merült fel, hiszen remekül működik a sorozat és csak is akkor merne mozifilmet csinálni a szériából, ha megfelelő szálat és irányt tudnának találni neki. Mi azonban egy percig sem kételkedünk abban, hogy a rendező és a sorozat készítői biztos sikert aratnának egy ilyen produkcióval.

