Baby Yoda visszatér! Imádjuk a Mandalorian új évadának előzetesét

Már nem kell sokat várnod a The Mandalorian új évadára, ugyanis hamarosan folytatódnak a kalandok. Október 30-án érkezik az új évad, sőt, már azt is bejelentették, hogy harmadik szériája is készül a világszerte imádott sorozatnak.

Egyelőre nem sokat árultak el az új részek sztorijáról, csak azt, hogy több ismert Star Wars alak is feltűnhet majd benne, és azt, hogy Mando nagy erőkkel kutatja majd a jediket.

A Disney+ képviselete azt ígéri, elképesztően izgalmas és látványos lesz a műsor, és a frissen bemutatott trailerből is ez látszik.

Csekkolj le néhány képkockát az új részekből, és ha még nem láttad az első évadot, kezdd el bepótolni, hiszen szupernek ígérkezik a második is!

