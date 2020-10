Ezzel tartja magát bomba formában a mai napig Zséda

A hétvégén az egész ország láthatta, 45 évesen is milyen kirobbanó formában van Zséda. Az énekesnő egy falatnyi miniruhában lépett a TV2 táncos műsorának, a Dancing with the Stars színpadára, ami talán kicsit többet is mutatott, mint egyesek ízlésének belefért volna. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy mindenki azt viselje, amiben jól érzi magát, világsztárok között is bőven akadnak olyanok, akik a negyedik, vagy akár ötödik x felett is mernek bevállalni egy merészebb darabot, gondoljunk csak Jennifer Lopezre, aki 51 évesen is olyan dögös, hogy arra nincsenek szavak.

De térjünk vissza Zsédához. Az énekesnő mindig is híres volt kifogástalan ízléséről és megjelenéséről, hosszú évek óta szárnyaló karrierje során nem igen tudnánk felidézni olyan pillanatot, amikor nem úgy festett volna, mint aki épp egy magazin címlapjáról lépet elénk, ám az, hogy ezt a színvonalat még most is hozza, igazán példamutató.

Bámulatos eredményt ért el ezzel a diétás módszerrel Caremel felesége Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Nagyon kíváncsiak lettünk hát, vajon melyik mozgásforma az, amire ő esküszik, mert azt nem hisszük el, hogy ez csak a genetika. Ez valóban így van, Zséda korábban már többször mesélt arról, hogy igyekszik heti 2-3 alkalommal sportolni, fut és személyi edző segítségét is szokta kérni, ugyanis nagyon hisz a súlyzós edzésekben, valamint nagy szerelme a body art, ami azoknak szuper választás, akik a jógához hasonló mozgásformát keresnek. Hát hajrá, lehet utánacsinálni!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 7 kép JOY-napok: 7 termék, ami tökéletes motiváció az edzéshez Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria