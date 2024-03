Ezek a férfiak az Oscar-történet legjei

A legjobb férfi főszereplő kategória már a kezdetektől része az Oscar-díj történetének. Az első győztes az 1929-es gálán a német Emil Jannings volt, akit roppant különleges módon két szerepéért (A hontalan hős és The Way of Flesh) díjaztak. Egészen hihetetlen, hogy a legfiatalabb jelölt mindössze kilencéves volt: 1931-ben Jackie Cooper a Skippy főszerepével került közel az elismeréshez, ám nem tudott nyerni. Belőle amúgy nagyon sikeres és foglalkoztatott színész és rendező lett, de többször már a jelölés sem jött össze. A legifjabb győztes már egy húszassal idősebb: Adrien Brody 29 volt, amikor A zongoristáért megkapta a szobrocskát.

Majd lesmárolta Halle Berryt:

Ami viszont a legidősebbet illeti: e téren Sir Anthony Hopkins mind a jelöléseket, mind a díjakat tekintve az élen áll. 2021-ben került be az esélyesek közé Az apával, és némi meglepetésre el is vitte a díjat – a legtöbben azt gondolták, Chadwick Boseman kapja posztumusz az elismerést.



Az Oscar-történelem legtöbb jelölése a legjobb férfi főszereplő kategóriában Laurence Olivier és Spencer Tracy nevéhez fűződik, a két színészlegenda kilencszer került be az „előszobába”. Mögöttük Paul Newman, Peter O’Toole és Jack Nicholson nyolccal-nyolccal, Marlon Brando, Dustin Hoffman, Jack Lemmon és Denzel Washington héttel-héttel dobogós.

De nézzük meg, kik azok, akik a legtöbb Oscar-díjat nyerték el ebben a kategóriában (nem számolva más kategóriában aratott sikereiket):

