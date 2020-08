Az egyetlen szabály, amit Tarantinónak is meg kellett tanulnia Brad Pittről a közös munka miatt

Biztos, hogy egyszer külön filmes kurzus épül majd félmeztelen jeleneteire, és nem kérdés, nagyrészt nők lesznek majd a diákok között. A világsztár rengeteg filmben mutatta már meg felsőtestét - a mi legnagyobb örömünkre. Trója, Harcosok Klubja, Szövetségesek, Blöff, és legutóbb a Volt egyszer egy Hollywood - ezekben is láthattuk póló nélkül a színészt. És egy dologban mindenki biztos lehet: tökéletesen tudja, hogyan szabaduljon meg a ruhájától a kamerák előtt. Ebben tényleg vérprofi, így nem is nagyon kell neki instrukciókat adni. És nem is nagyon kedveli őket...

A Volt egyszer egy Hollywood rendezőjének, Quentin Tarantinónak valószínűleg senki sem szólt erről... A rendező nemrég egy tévéműsorban mesélt arról a jelenetről, amikor a filmben Brad leveszi a retró Champion-pólóját, hogy megjavítsa főnökénél, Rick Daltonnál a tetőt.

forrás: GettyImages

Tarantino megpróbálta elmagyarázni a forgatáson Bradnek, hogyan is szabaduljon meg a pólótól. ,,Elég vicces volt, mert nyilvánosan Brad elég félénk az ilyen dolgokat illetően, viszont pontosan tudja, mit hogyan kell csinálni. Én meg elkezdtem neki magyarázni, hogy pontosan hogyan gombolgassa ki a rajta lévő Hawaii mintás inghet, hogy aztán levehesse azt is és a pólót is, Brad azonban megkérdezte: Most komoly? Tényleg végig kell beszélni ezt a gomb-dolgot?? Leveszem és kész - haladjunk!"

Szerencsére Tarantino nem aggódta túl adolgot, hagyta, hogy a színész intézze a vetkőzést, így a nézők nagy örömére elég jól sikerült ez a jelenet, a rendező pedig meghagyta Bradnek, hogy macsóskodjon a filmben, ahogy csak akar.

Brad azért tud valamit, mert a szerepért februárban Oscart is kapott. És nem csak azért, mert 50 felett is remekül fest póló nélkül...

