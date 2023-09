Eva Longoria pink fürdőruhában mutatta meg, hogy 48 évesen is tökéletesen néz ki

A nyár utolsó napjait kihasználva a spanyol tengerparton süttette a hasát, amiről természetesen készült néhány fotó is emlékbe. Ezek közül egyet fel is töltött az Instagramjára, amin egyértelműen látszik a 48 éves sztár kisportolt és gyönyörű alakja. Eva egy pink fürdőruhát visel a képen, a szín pedig egyértelműen az idei év egyik legmenőbb árnyalata. Emellett a színésznő egy kalapot és egy napszemüveget is viselt, hogy ezáltal is védekezzen az erős napsugárzás ellen.

A sztár egyébként gyakran mutatja meg magát bikiniben, ami nem csoda, hiszen büszke az alakjára, amiért keményen meg is dolgozik. Rengeteget edz, fut, biciklizik és trambulinos edzésre is jár, ráadásul a pilátesz és a jóga is rendszeresen a rutinja része. Az étkezésében is igyekszik kiegyensúlyozott lenni, de ez nem jelenti azt, hogy szigorú diétát tartana. A legtöbb hírességgel ellentétben Eva imádja a házi tésztát, a tacót, a croissant-okat és a curry-s ételeket. Arra viszont mindig ügyel, hogy ezeket mértékkel fogyassza.

legutóbb egyébként augusztus közepén posztolt Spanyolországból egy bikinis képet, amit egy csodálatos helyi villának a medencéjében készített:

