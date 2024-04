4+1 étel, amit tilos fogyasztania a brit királyi családnak: mutatjuk, melyek ezek

A brit királyi család tagjainak az élete, sőt, szinte minden mozzanatuk, szigorú szabályokhoz van kötve. Mint már arról írtunk, egyáltalán nem mindegy, hogy miként öltözködnek, mit és hogyan viselnek. Sőt, nagyon komoly etikettet követnek. Nem mindegy, hogy mit mondanak, hogy mit fejez ki a testbeszédük. Ez többek között azért is nagyon fontos, mert a megjelenésüknek, a kommunikációjuknak minden esetben makulátlannak kell lennie.

forrás: Chris Jackson/Getty Images

Mit ehetnek és mit nem?

Tény, hogy csupán puszta elleganciából nem tehetik meg azt, hogy a nyilvánosság előtt hamburgert egynek, vagy éppen fagyizzanak. Ennek oka roppant egyszerű. Lerombolná azt a misztikumot, titokzatosságot és eleganciát, amit szükséges tükröznie a monarchiának, és valljuk be, a legtöbb rajongó pontosan ezért szereti a királyi családot, mert olyan misztikum, megközelíthetetlenség lengi körbe az atmoszférájukat.

Azonban az is tény, hogy nem lehet könnyű, hogy még azt is meghatározzák, hogy mit fogyaszthatsz, és mit nem. Persze a legtöbb intézkedésnek szimplán védelmi célja van, mégis bosszantó lehet, hogy ha valamely ételt megkívánják, nem ehetnek belőle, csak azért, mert tiltva van az számukra. No, de nézzük is, mely ételek azok, melyeket nem ehetnek a királyi család tagjai.

Nézzük is, mely ételeket nem fogyaszthatják a királyi család tagjai!

Galéria / 5 kép Ezeket az ételeket nem ehetik a királyi család tagjai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az Éva magazin írása.