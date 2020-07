Az érzelmi kimerültség 4 jele, amit eddig talán észre sem vettél magadon

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy hosszú nap után mentálisan és fizikailag is elfáradunk, ezért már csak ahhoz van kedvünk, hogy megnézzünk egy vígjátékot, és aludjunk. Azonban a fáradtságnak van egy másik típusa is, amit sokkal nehezebb felismerni, ennek hiányában pedig tenni sem igazán lehet ellene. Az érzelmi kimerültség nagyon komoly dolog, bárkinél jelentkezhet, és rengeteg gondot okozhat lelki téren. Ha ebben a 4 állításban magadra ismersz, te is ezzel küzdesz!

1. Minden nagyon érzékenyen érint

A környezeted már említette neked, hogy mostanában mindent túlreagálsz, de nem tudsz mit csinálni, egyszerűen előtörnek belőled az érzelmek. Úgy érzed, elértél egy törésponthoz, és már nem tudod úgy kezelni a gondolataidat, mint korábban, ezért gyakran elsírod magad olyan apróságokon is, amelyek egyébként korábban nem is igazán foglalkoztattak. Elég csak elejtened egy poharat, és percekig csak zokogsz, noha igazából fogalmad sincs, miért érintett mindez olyan rosszul.

forrás: unsplash

2. Nincs semmi, ami motiválna előre

Ami eddig vidámmá tett és erőt adott a hétköznapokban, most teljesen hatástalan rád. Nem találsz semmit, ami motiválna előre, a munkahelyeden és a magánéletedben egyaránt elveszetté váltál. Fogalmad sincs, mihez akarsz kezdeni az életeddel, és ez a céltalanság csak még inkább ront a kedveden, ezért gyakran azon kapod magad, hogy ülsz a nappaliban, és egész délután nem csinálsz semmit.

3. Néha túl sokat beszélsz az érzéseidről, máskor bezárkózol

Az egyik pillanatban sírsz, és csak arról akarsz beszélni, hogy mi jár a fejedben, majd a következőben olyan vagy, mintha lélekben ott se lennél. Zárkózottá válsz, nem akarsz senkivel beszélgetni, és legszívesebben hazaszaladnál, hogy magadra zárd az ajtót, és egyedül lehess. Olyanná válsz érzelmileg, mint egy hullámvasút, ami látszólag sosem akar véget érni.

Nem tudsz aludni és enni

A lelki gondok éjszaka sem hagynak nyugodni, ezért egy idő után azt veszed észre, hogy rendkívül keveset alszol. Nem tudsz álomba merülni, mert folyamatosan érzed a nyomást a mellkasodon, cikáznak a gondolataid, és nem tudsz kikapcsolódni. Ez a lelki mélypont pedig az étvágyadat is befolyásolja! Nem bírsz néhány falatnál többet leküzdeni evéskor, és gyakran érzel hányingert, émelygést, pedig tudod, hogy egészségügyileg nincsenek gondjaid.

Tedd jobbá az életed! 33 mentális gyakorlat Tipp Nem érdekel Elolvasom

Mi váltja ki?

Az érzelmi kimerültség hátterében több dolog is állhat, szakértők pedig felfedték a leggyakoribb okokat. A munkahelyi stressz és nyomás, a magas iskolai követelmények, a gyerekvállalás okozta gondok, anyagi és párkapcsolati problémák, egy családtag elvesztése, valamint a krónikus betegségek idézik elő leggyakrabban az érzelmi kimerültséget.

A galériában néhány tippet is adunk arra, hogyan tehetsz ellen leghatékonyabban, hogy ismét önmagad lehess!

Galéria / 5 kép Így tegyél az érzelmi kimerültség ellen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria