Inspiráló, karizmatikus nők a Bibliában: Hadvezérek, próféták, megmentők

A Biblia mai szemmel nézve patriarchális alapokon nyugszik. Gondoljunk csak bele, férfiak írták, szerkesztették, és a bibliai kánont is férfiak állították össze. Az első ember férfi, az ősatyák férfiak, Izrael 12 törzse 12 fiútestvértől származik. A próféták, a papok, a királyok mind férfiak, és természetesen maga a Megváltó is. Ám mélyrehatóbb tanulmányozás követően rengeteg olyan erős női alakot látunk, akik nemcsak rendkívül inspirálóak, hanem még a mai korban is kifejezetten erős, karizmatikus nőnek számítanának. Az alábbiakban ezeket az inspiráló nőket mutatjuk be. Az Éva magazin írása.

A Biblia első olvasatra sokszor nagyon idegen, régimódi, jelentősen patriarchális alapokon nyugvó történetgyűjteménynek tűnhet. Amennyiben azonban kellő nyitottsággal és figyelemmel olvassuk, gyorsan ráébredünk, hogy tele van hétköznapi emberek hétköznapi problémáival, olyan jellegűekkel, melyekkel akár a mai ember is nap mint nap találkozik. Inspiráló nők a Bibliából Gondoljunk csak az ősanyákra, akik kivétel nélkül mind meddőséggel küzdöttek, és csak nagyon hosszú idő után jött el a gyermekáldás. Ezek a nők pontosan ugyanúgy, mint a mai hölgyek, küszködtek párkeresési, házassági, meddőségi és komoly gyereknevelési problémákkal is. Munkahelyi problémájuk szimplán az akkori társadalmi berendezkedésből kifolyólag nem akadt. Azonban az Ószövetség lapjain mégis találkozunk olyan bátor, és roppant inspiráló nőkkel, akik még a mai napig is hatalmas inspirációt nyújthatnak egy olyan világba is, ahol a nőknek már sokkal több joga van, mint egykoron. forrás: mikroman6/ Getty Images Jókébed, amint a Nílus vízére helyezi gyermekét, a kis Mózest. Gondoljunk csak Debórára, aki egymaga szembeszáll hadvezérként Sziszára seregével, és mint hadvezér, győzelemre vezeti Izraelt. Tegyünk említést Ráhábról, aki hitt az izraeli kémeknek, és tudta, hogy csak úgy menekülhet meg élve, ha beengedi őket a házába és elbújtatja őket. Ennek a hőstettének köszönhetően pedig ő és családja túlélte Jerikó ostromát. És ne feledkezzünk meg Eszterről, aki szépségének köszönhetően perzsa királyné lett, és a teljes pusztulástól mentette meg a zsidó népet. Hiszen elég bátor volt ahhoz, hogy bemenjen a király elé – hiába kötötte őt minden törvény –, és kegyelmet kérjen népének. Ezek a hölgyek kivéltél nélkül bátrak, erősek, és rendkívül karizmatikusak voltak, méghozzá egy olyan korban, melyben talán a legnehezebb volt nőként érvényesülni. Természetesen ez annak is köszönhető volt, hogy az ókori Izraelben tisztelték a nőket, akik a közösség szinte minden területén vállalhattak szerepet, ezzel a látásmóddal pedig az akkori zsidóság igencsak megelőzte a korát.

