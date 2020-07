A JOY HomeTalks videóinterjú-sorozat következő részében Ember Márkkal beszélgettünk, aki elmesélte, hogyan telnek az otthon töltött napok szerelmével, mi az az egészséges reggeli, amit szinte minden nap esznek (mert bizony, az édesszájú színész-énekes próbál tudatosan odafigyelni az egészséges táplálkozásra!), hogyan éli meg azt, hogy édesapja orvosként a frontvonalban kell helytálljon a koronavírus járvány ideje alatt is, és hogy miképp éli meg a felé irányuló kritikákat, véleményeket. Az Oltári csajok című sorozatból országszerte ismertté vált fiatal színész szíve csücske a színház, erről is mesélt nekünk (például a Nagy Gatsby-ben is játszik), illetve arról is, milyen élmény volt énekesként megmérettetnie A Dal műsorában saját szerzeményével.

És hogy miért is titkos az instagramja? Ez is kiderül az interjúból!

