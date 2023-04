Carrie és Aidan párosa hivatalosan is visszatért: megérkezett az And Just Like That 2. évadának előzetese

„És pont így jöttem rá, hogy néhány dolgot jobb a múltban hagyni...De talán nem mindent.” - kezdődött az előzetes, így lényegében már nemcsak képek, hanem Carrie hangja is alátámasztja, hogy a két egykor szerelmes karakter, Carrie és Aidan hosszú évek után ismét egymásra talál.

A hír, miszerint Aidan is fontos karaktere lesz a 2. évadnak idén januárban derült ki, amikor elkezdődtek a forgatások. A várva várt új részekben egyébként az előző etap szereplőgárdája is visszatér, köztük a Surita Chowdry által alakított Seema és a Karen Pittman által alakított Dr. Nya Wallace.

Ha szerencséd van, bármit hozzon is az élet, mindig számíthatsz arra, hogy a legközelebbi barátaid ott lesznek

- folytatja Carrie, ezzel is arra utalva, hogy a barátság most is a középpontban áll majd. Az új évadban Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) és férje, Herbert Wexley (Chris Jackson) története is több figyelmet fog kapni, illetve a sokak által még nehezen emészthető Miranda és Che Diaz kapcsolata is, ami a pár perces előzetes alapján új szintre emelkedik. Illetve a három barátnő legszemérmesebb tagja, Charlotte is látható néhány snitt erejéig, aki most másik gyermekének gondjaival lesz elfoglalva.

A 66 éves Kim Cattrall, aki az eredeti sorozatban Samantha Jonest alakította, most sem fog visszatérni, ugyanis számos interjúban kijelentette, hogy nemcsak SJP-vel nem hajlandó együtt dolgozni, de karaktere sem lenne már hiteles. A sorozat még idén visszatér, bár a pontos premierdátum még várat magára.

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép 6 dolog, amit már tudunk az And Just Like That 2. évadáról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria