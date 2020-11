Megérkezett az élőszereplős Tom és Jerry első előzetese, ami igencsak más lesz, mint amire számítottunk

És minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy még ma is megállja a helyét. Talán ezért is döntöttek úgy, hogy végre elkészítik az első élőszereplős filmet, amely természetesen most is a jól ismert két főszereplő örök háborújára fog épülni. Na, persze egy picit máshogy…

Sokan a hír hallatán szkeptikusak voltak, mondván, hogy a rajzfilmsorozat annyira sikeres és időtálló, hogy nem biztos, hogy a Disney mesékhez hasonlóan ennek is kéne készíteni egy filmadaptációt. Nos, ez már megvalósult, amelynek első előzetese meg is érkezett, ugyanakkor mindenki meglepetésére Tom és Jerry igazi macska-egér páros helyett CGI-animáció segítségével kelnek életre a filmvásznon, csakhogy a valóvilágban.

A sztori szerint a két örök ellenség, Tom és Jerry a nagyvárosban próbál szerencsét, ahol Jerry egy lenyűgöző hotelben talál magának új otthont. Erre gyorsan fény derül, így a hotel vezetői megbízzák a szálloda fiatal munkatársát, hogy oldja meg az "egérproblémát". A fiatal lány, - akit egyébként Chloë Grace Moretz fog alakítani - egy macska, pontosabban Tom segítségét kéri. Ebből pedig, mint tudjuk óriási káosz lesz.

Ha minden igaz, akkor 2021. március 5-re tűzték ki a film premierdátumot, de sajnos mint minden film, így ez a produkció is csúszhat a járvány miatt.

