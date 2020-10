Ellen DeGeneres még mindig porondon: most volt szeretője tálalt ki róla

És, ha ez nem lenne elég, most egykori párja, Anne Hache is kitálalt róla. Legalábbis azzal kapcsolatosan, hogy mekkora törést okozott a karrierjében a szakításuk. Bár már 20 éve véget ért a színésznő és a komikus szerelme, egy nemrég adott interjúban a következőket nyilatkozta azokról az évekről:

1997-ben ismerkedtem meg Ellen DeGeneressel a Vanity Fair partiján. És ez volt az az éjszaka, ami örökre megváltoztatta az életemet…

Persze ezt a színésznő nem a jó értelemben mondta, hiszen azokban az időkben még nagy botrányt kavart a sajtóban, hogy nyíltan vállalják leszbikus kapcsolatukat. Ellen ugyan azt mondta, hogy azt tegye, amit tennie kell, Anne mégis úgy érezte, hogy ki kell állnia a szerelméért.

Három és fél évig voltam kapcsolatban vele, és a kapcsolat megbélyegzése olyan rossz volt, hogy több millió dolláros szerződéstől estem el, és 10 évig nem dolgoztam egy stúdiónak sem.

A színésznő a szakítás miatt lelkileg és szakmailag is padlóra került. Ma azonban boldog családanya és elsősorban sorozatokban szokott feltűnni. Ellennek azonban most nem jönnek túl jól az ilyen jellegű megszólalások, hiszen amúgy is sokak bőgyében van...

