A showban minden héten világsztárokat lát vendégül, akik közül számos hírességgel szoros barátságot is ápol. Éppen ezért volt olyan meglepő, hogy egykori kollégái azzal vádolták meg, hogy nagyon rossz munkakörülményeket biztosított számukra. A stábtagok állítása szerint mérgező légkör és agresszív hozzáállás vette őket körbe. Többen azt is elmondták, hogy Ellen folyamatosan visszaélt a pozíciójával és rasszista kijelentései is voltak.

Arról nem beszélve, hogy a járvány alatt szó szerint megfeledkezett alkalmazottairól, akiket egy hónapig nem is tájékoztatott azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan fognak újra munkába állni. Ezek után pedig egy független céget bízott meg a saját otthonában felvett műsorok készítésével, így mindössze 3-4 embert hívott vissza a produkcióba a 30 fős stábból.

Ellen-nek most aztán főhet a feje, hiszen eddig mindenki azt hitte róla, hogy egy csupaszív ember, aki mellett öröm a munka, de úgy fest ebből semmi sem igaz.

Sokan azt hiszik, hogy mindenki, aki a The Ellen Show-nál dolgozhat, boldog, hogy ilyen munkahelye van. Ezért úgy gondolják, hogyha valami problémád adódik, nyugodtan elmehetsz, hiszen azonnal találnak helyetted valaki mást.

Hogy pontosan mi lesz ennek az ügynek a vége még nem tudni, de az biztos, hogy sokan most más szemmel néznek a műsorvezetőre...

