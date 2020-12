Két új applikációval nagy lépést tehetsz a Földért: Élelmiszerhulladék mentés mesterfokon

Ha igyekszel környezettudatosan élni, te is biztosan odafigyelsz, hogy ne használj túl sok vizet és áramot feleslegesen, hogy ne mindenhova kocsival menj, és hogy a szemetet szelektíven gyűjtsd, vagy épp a ruhavásárlás terén is okosabb döntéseket hozz, na de mi a helyzet az élelmiszerek terén?

Ha hiszed, ha nem, az éttermek, vendéglátóhelyek az ételek közel egyharmadát kidobják, ez éves szinten közel 1,3 milliárd tonna elpazarolt élelmiszert jelent. Az ebből keletkezett hulladék pedig a harmadik legnagyobb szén-dioxid kibocsátó.

Brutális infók, igaz?

Ennek csökkentésére két olyan applikáció is létrejött, ami

A Sobras! és a Munch alkalmazásokkal egyre több étterem kidobandó finomságait mentheted meg. Az új kezdeményezéshez rengeteg hely csatlakozott, többek közt olyan nagy láncok, mint a Starbucks, és kisebb, családi étkezdék is.

A két applikáció innovatív módon kapcsolja össze a környezettudatos vendéglátóhelyeket a felhasználókkal, ugyanis kedvezményes áron, tökéletes minőségű ételeket, italokat vásárolhatsz, és nem megy a kukába a megmaradt, jó minőségű, de fel nem használt kaja.

Az alkalmazások által a környezet, a vendéglátóhelyek és a fogyasztó is jól járnak. Próbáld ki, csekkold le, melyik hozzád közeli egységekből tudsz Munch vagy Sobras! appon finomságokat rendelni, hidd el, te is rákattansz majd. Sőt, még nyomon is követheted az appban, hogy mennyiszer gyakoroltál jótékony hatást a Földre vásárlásaiddal.

