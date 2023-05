Éld át a varázslatos tavaszt Hévízen!

LÁTOGASS EL HÉVÍZRE ÉS VÁLASZD SZÁLLODÁNKAT PIHENÉSED HELYSZÍNÉÜL!

Hévíz legújabb és egyetlen felnőttbarát szállodája, a négycsillagos Bonvital Wellness & Gastro****superior Hotel a Tófürdő közvetlen közelében várja a vendégeket. A szálloda, a gasztronómia, a wellness és a gyógyászat területére fókuszáló szolgáltatásaival pedig ideális választás a kikapcsolódni vágyó Pároknak, de még a négylábú Kiskedvenceknek is.

forrás: Bonvital

A Bonvitalban nem csak mi érezhetjük remekül magukat, hanem a négylábú családtagjaink is, hiszen a hotel erre az igényre is maximálisan felkészült. Azok, akik nem szeretnék Kiskedvencüket otthon hagyni bátran magukkal vihetik a szállodába. Lehetőség szerint parkettás szobát, etető-és itatótálat, valamint csemegét biztosítanak a házi kedvencek számára. A gazdik kérésére pedig párna/fekvőhely is rendelkezésre áll, hogy igazán kényelmes legyen a szállodai tartózkodás számukra is.

forrás: Bonvital

A szálloda Brix Bistro névre keresztelt a' la carte éttermét mindenképpen megéri kipróbálni, már csak azért is, mert fő specialitása a szezonális és hagyományos alapanyagok felhasználása mellett az új gasztronómiai trendek bemutatása kreatív és különleges ízkombinációkkal. Mindezt pedig egy olyan újszerű designnal megálmodott és a legújabb irányzatoknak megfelelő környezetben teszik, amely a népszerű turisztikai célpontban eddig nem volt jelen. Ráadásul a Kiskedvencek számára is látogatható. Jó időben pedig a tágas teraszon is szunyókálhatnak amíg a gazdi a gasztronómiának hódol.

forrás: Bonvital

A Bonvital tehát a gasztronómia, a wellness és a gyógyászat harmonikus kombinációjával egyedi színfoltként jelenik meg Hévíz szálláshely-kínálatában. A különleges kulináris élmények, a prémium minőségű szolgáltatások és a vendégközpontú gondolkodás garancia rá, hogy az ide látogatóknak valóságos varázslatban legyen része.

