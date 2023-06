„A kritika és a bántás között hatalmas különbség van” - Eke Angéla tabuk nélkül beszélt az érzéseiről

Nem hiába lett jelölve az idei JOY Social Media Award #ŐSZINTÉN A SZÉPSÉGÉRT kategóriájában. Gyönyörű külseje mellett ugyanis a belső szépsége is rendkívüli, amely annak a felfogásnak is köszönhető, hogy a szépség fogalma nem a külsőségekben rejlik, sokkal inkább egy komplex képként definiálja, amelyben kapcsolódunk önmagunkkal - a gondolataink, érzéseink összessége alkotja.

A JOY Social Media Award a közösségi médiában kiemelkedő személyeket díjazza. Mit jelent számodra a közösségi jelenlét?

A közösségi média platformjai mindenki számára elérhetők, ezért is rejlik benne nagy lehetőség. Bárki kommunikálhat az elveiről, nézeteiről, gondolatairól. Számomra egy organikus folyamat részeként épültek ezek a felületek, ez tette lehetővé, hogy ma már esetlegesen hatással tudok lenni másokra a social médián keresztül. Nagy dolog számomra, hogy ennyien odafigyelnek arra, hogy adott esetben mit mondok, javasolok vagy gondolok. Viszont szerintem nem elegendő, ha ma valaki kizárólag a közösségi médián keresztül mutat magáról egy képet, mert ha nem áll a profil mögött egy hiteles személyiség, aki az élet más területein is bizonyít, tesz, küzd vagy létezik, akkor önmagában szerintem nem hiteles - még, ha sok ilyen is van.

Mi az, ami az aktív online jelenléttel jár? Mit változtatott meg az életedben?

Nálam nincs ebben egy rendszer, hiszen organikusan és önazonosan épültek ezek a felületek és organikusan is vagyok jelen. Van, amikor egy készülő előadásunkba engedek bepillantást, éppen egy fizetett hirdetést vagy ajánlást rakok ki, vagy csak egy hirtelen benyomást osztok meg, ami éppen hatással volt rám. Nincs egy megszokott rendje a posztoknak, mert az őszinte és hiteles jelenlétnek szerintem éppen az a lényege, hogy nincs benne rendszer. Nincsenek előre időzített tartalmaim, spontán kerülnek ki a különböző kontentek. Van, hogy a magánéleti történéseimre koncentrálok, így akár napokra kivonom magam a közösségi térből.

Hogyan kezeled a negatív, bántó kritikákat? Mit tanácsolnál másoknak?

A követőtáborom mára egy valódi kis közösséggé kezd alakulni, mivel sok offline kampányban, kezdeményezésben is részt veszek, ahol személyesen is tudok velük találkozni. Nincs több százezer követőm, de ez egy erős kis bázis, nagyon fogékony és empatikus személyiségek alkotják, akikkel nagyon egyezik a nézetünk, így nem jellemzők nálam a negatív kritikák. Ezért is kiugró olykor egy-egy bántó komment, a kritika és a bántás között viszont hatalmas különbség van. Színészként a kritikához abszolút hozzá vagyok szokva és igénylem is, a bántó kommentek pedig éppen azért nincsenek rám hatással, az arctalan, romboló szándékú megjegyzéseket negligálom.

Mennyire érzed úgy, hogy felelősséged van azok irányába, akik követnek?

Mindig is úgy gondoltam, hogy akiket többen is követnek, kötelességük olyan témákról is kommunikálni, amik nem csak önös érdekeket szolgálnak. Felelősséget kell vállalnunk másokért is, hiszen sokakat elérünk, így fontos, hogy mit kommunikálunk vagy hogyan cselekszünk, ez akár mások számára motiváló is lehet.

Ha te nyernéd meg a kategóriád díját, mit jelentene (bizonyítana) számodra?

Szerintem minden jelölés már önmagában is egy díj, mert azt jelenti, hogy a jelölő bizottság úgy ítéli meg, hogy a kategória jelöltjei opcionálisan méltók lehetnek erre a díjra. Nagyon köszönöm, hogy úgy gondolják, hogy nálam akár jó helyen lehet ez a elismerés. 18 ezer követővel rendelkezem, ami önmagában nem egy kiugró szám, de számomra tökéletes és jó érzés, hogy a saját közösségemhez tudok arcot, lelket és gondolatokat csatolni, és számomra talán ez a legfontosabb. Ha úgy alakul, hogy nyerek, akkor is ugyanígy fogom gondolni. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki szavaz rám. Egyébként fontos momentum számomra, hogy életem első címlapja a Joy magazinban volt – ráadásul évekkel ezelőtt az volt Magyarország első környezettudatos lapszáma a glossy magazinok piacán. Nagyon büszke voltam rá, hogy a főszerkesztő a munkásságomat és a személyemet alkalmasnak találta arra, hogy ez a lapszám velem induljon útjára.



