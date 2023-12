Együtt egy nemes célért – a Koraszülöttekért Országos Egyesületet támogatta a Ziaja Magyarország

A kezdeményezés célja a koraszülésre és a vele járó kihívásokra való figyelemfelhívás, valamint a segítségnyújtás fontosságának hangsúlyozása volt. A promóció ideje alatt befolyt összeget, azaz 530.910 forintot 2023. december 6-án adták át az egyesületnek, amely a KORE értékes munkáját segíti elő.

A lengyel alapítású Ziaja márka a bőrápolás és kozmetikumok terén kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik. Magyarországon az ismert drogériákban és saját üzletekben is elérhető természet ihlette márkacsalád több mint 500 féle terméket ölel fel. A vállalat hosszú évek óta elkötelezett az egészséges és természetes összetevők felhasználása mellett, termékeik magas minőségükről és hatékonyságukról híresek. A Ziaja számára az édesanyák és csecsemők bőrápolása különösen nagy jelentőséggel bír, a vállalat olyan termékeket kínál, amelyek segítenek megőrizni nemcsak a család felnőtt, de apró tagjainak bőregészségét is.

forrás: Ziaja

A lengyel anyavállalat által képviselt fontos értékekhez hűen a Ziaja Magyarország kiemelt figyelmet fordít a koraszülöttek támogatására is: ez az elkötelezettség ösztönözte a novemberi adománygyűjtő promóciót is.

forrás: Ziaja

A lila szín mögött egyesülve

Magyarországon évente 8.000 gyermek lát napvilágot a várandósság 24. és 37. hete között. November 17-én, a koraszülöttek világnapján egy évben egyszer az ország lila színbe borul, hogy felhívja a figyelmet a koraszülött babák és családjaik támogatásának fontosságára. A koraszülésben érintettek legnagyobb védőhálóját hazánkban a 2011 óta működő KORE (Koraszülöttekért Országos Egyesület) jelenti.

„A KORE csapata egy több mint 15 éve együtt dolgozó közösség, mindannyian érintettek vagyunk, koraszülők, és azért dolgozunk a saját megélt hiányainkból építkezve, hogy az utánunk jövőknek már sokkal könnyebb legyen, hogy ők már a mi általunk szőtt védőhálóba eshessenek.” – fogalmazott az egyesület alapítója és vezetője, Földvári Nagy Zsuzsanna. „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a társadalom minden rétegébe eljusson a koraszülés, koraszülöttség híre. Az ilyen akciók által, olyan emberekhez is szólhatunk, akik másképp nem kerülnek kapcsolatba a témával.”

A fontos ügy mellett évről évre kiállnak magánszemélyek, nonprofit szervezetek és vállalatok, idén ehhez csatlakozott novemberben a Ziaja Magyarország is.

forrás: Ziaja

Ziaja termékekkel a koraszülöttek támogatásáért

A vállalat által képviselt értékek nem csak termékeik magas minőségében, azok egészséges összetevőiben vagy fenntartható mivoltukban érhetők tetten, hanem tevékenységi területükhöz és missziójukhoz erősen köthető kezdeményesekhez való csatlakozásokban is. A kisbabák, kisgyermekek és koraszülöttek támogatása, az élet minden területét jellemző gondoskodás is értékeik közé sorolandó.

„Adni jó. Másrészt magánemberként és cégtulajdonosaként is úgy próbálok élni, hogy felelős legyek a körülöttem lévőkért, legyen az családtag vagy munkatárs. Szerencsések vagyunk, hogy jelen gazdasági helyzetben van munkánk, kiszámítható életünk, és ha megtehetjük, az a legkevesebb, hogy ilyen formában támogassunk egy jó ügyet.” – nyilatkozta Szabó András, a Ziaja Magyarország (Superio Kft.) cégvezetője. „Úgy gondolom a gondoskodás az élet minden területén fontos, akár szülők, akár vezetők vagyunk. Ezzel az aktivitással az is volt a célunk, hogy a vásárlóink is lehetőséget kapjanak, ők is támogathassanak egy jó ügyet. Sajnos sokan nincsenek olyan anyagi körülmények között, hogy maguk adományozzanak, de talán ilyen formában ők is részesei lehetnek egy karitatív kezdeményezésnek. Az, hogy ekkora adományt tudunk biztosítani az egyesületnek, a vásárlóinknak is köszönhető.” – tette hozzá.

forrás: Ziaja

Egységben az erő

A kezdeményezéshez való csatlakozás nemcsak a vállalati filozófiát, de a vezetők és munkavállalók személyes értékrendjét is tükrözi. A Ziaja családi vállalkozás jellegéhez hűen fontosnak tartja a családi értékeket, így egy ilyen fontos témát, mint a koraszülést is. Termékeivel minden élethelyzetben igyekszik támogatás nyújtani, legyen szó a várandósság időszakáról, egy család születéséről, a gyerekek felcseperedéséről vagy a szülői létről. A koraszülöttek támogatásán keresztül a vállalat azt az üzenetet kívánta közvetíteni, hogy „álljunk meg egy pillanatra, szánjunk egy kis figyelmet egy ilyen fontos ügyre, akár érintettek vagyunk mi személyesen, vagy egy családtagunk vagy bárki a környezetünkben” – hangsúlyozta Bartek Kata, a Ziaja Magyarország Brand Managere. „Köszönettel tartozunk vásárlóinknak, büszkék vagyunk rájuk, hogy ilyen sokan támogatták a kezdeményezésünket, ezáltal az egyesület koraszülöttekért végzett munkáját.” – tette hozzá.

Kincset érő segítség

Személyes érintettsége okán, Korn Anita, a Ruhastory alapítója és digitális tartalomkészítő, szintén szívügyének érzi a koraszülöttek támogatását, ezért első kérésre a kezdeményezés mellé állt. „Kislányunk a 35. hét legelején, 1900 grammal született. És bár tudtam, hogy sokkal korábban, és sokkal kisebb súllyal született babák is makkegészséges felnőttekké válnak, azért az első napok nehezen teltek a koraszülött intenzíven. Már önmagában az, hogy nem tarthatjuk bármikor a karunkban a kisbabánkat, rendkívül megterhelő lelkileg. A ‘nem vagyok egyedül’ érzés sokszor hatalmas kapaszkodót tud jelenteni, és közvetve kincset érő grammokat, dekákat is ad a legkisebbeknek. A KORE pedig pont azért dolgozik, hogy a koraszülötteket nevelő családok ne legyenek egyedül, hogy a téma kapcsán érzékenyítsenek, hogy mentálisan támogassák az érintetteket. Így nem volt kérdés, hogy a Ziaja kampánya mellé állok én is." – összegezte az együttműködést Korn Anita.

forrás: Ziaja

A Ziajáról

A Ziaja céget 1989-ben alapította két gyógyszerész, Aleksandra és Zenon Ziaja. A cél az volt, hogy egyszerű, de hatékony összetételű gyógyászati készítményeket és testápoló kozmetikumokat hozzanak létre gyógyszerészeti tapasztalatok alapján, melyeket a természet ihletett. Ma a Ziaja egy olyan márka, amely modern termékek széles választékát kínálva átfogó bőrápolást biztosít az egész család számára.

A Magyarországon is ismert és népszerű kozmetikumok gyártójaként a Ziaja elkötelezett a természetes összetevők megőrzése mellett a jövő generációi számára. Termékeik megfizethető áron, minden korosztály és pénztárca számára elérhetőek.

A Ziaja baba-mama termékcsaládja elérhető az ismert drogériákban, hipermarketekben, valamint a Ziaja Neked üzletekben és a ziajashop.hu weboldalon.

forrás: Ziaja