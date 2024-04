Egy szelet Olaszország a GOBUDA Mall-ban

A Pizza Me neve sokaknak ismerős lehet, hiszen az első szeletbár már több, mint 10 éve nyitotta meg kapuit, azóta pedig elengedhetetlen és szinte kikerülhetetlen helyszínei a bulizós éjszakáknak. Budapest belvárosában és számos vidéki nagyvárosban is igazi megmentő, ha a party után megéheztél. De nem kell megvárnod az éjszakát, ahhoz, hogy élvezhesd a valódi, olasz alapanyagokból készült pizzát, hiszen a város számos pontján, bevásárlóközpontokban napközben is betérhetsz egy pár szeletre. Ha pedig bekuckóznál, házhoz is rendelheted és máris teljes lesz a self-care napod!

forrás: Pizza Me

Az üzletekben többféle pizza kapható, ha vegetáriánus, vagy vegán vagy az sem probléma, ebben az esetben is változatos a kínálat, de még az édesség utáni vágyadat is csökkentheted klasszikus desszertekkel vagy édes, Nutellás pizzával. A pizzák nagyrésze elérhető teljes kiőrlésű lisztből készült változatban is, ennek köszönhetően akkor sem maradsz éhen, ha kicsit jobban odafigyelsz a vonalaidra.

forrás: Pizza Me

Új üzletünkben továbbra is minden energiánkat arra összpontosítjuk, hogy az ízeket és a minőséget a legmagasabb szinten tartsuk. Pizzáink friss alapanyagokból készülnek, ínycsiklandó feltéteinket gondosan válogatjuk ki, hogy minden egyes falat teljes értékű és élvezetes legyen. Új szeletbárunkkal szeretnénk még közelebb hozni az ízeket az emberekhez, és lehetővé tenni számukra, hogy könnyedén hozzáférjenek kiváló minőségű pizzánkhoz a III.kerület környékén is. Bízunk benne, hogy ez a helyszín még több ember számára teszi lehetővé, hogy kipróbálhassák és élvezhessék kínálatunkat. - mondta Eran Friedman, a Pizza Me egyik alapítója.