Új manikűr trend a láthatáron: sokan kiborultak a TikTok-on csak duck nails néven futó körmök láttán

Az utóbbi években szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen nagyon sokféle stílus és trend van egyszerre jelen, nem kell, hogy mindenkinek ugyanaz jöjjön be, szabadon lehet válogatni például a manikűrök, körömformák terén is. Arra azonban senki nem számított, ami az elmúlt hónapokban történt: megjelent a TikTok-on a #ducknails vagyis #kacsaköröm trend, és bár szerintünk viccnek indult, mostanra mindenki imádja. Szerinted is menő a kacsatalpakra emlékeztető körömforma sok-sok aprócska dísszel?

Új körömtrend a TikTok-on: íme, a #ducknails

Az teljesen oké, hogy mindenben van minimalista és maximalista vonala, szempillából is van, aki a természetesre és az 1D-re esküszik, míg más nem tud betelni a D-kkel. A körmök esetében ez szintén így van, egyesek az egyszínű pasztell körmöket szeretik lekerekítve, míg mások a minél hosszabb, hegyesebb, strasszosabb karmokért vannak oda. A #ducknails-t azonban egyik csapat sem látta jönni, az egyszer tuti! Ennek az a lényege, hogy a műköröm formáját olyanná reszelik, mintha egy kacsa talpa lenne, vagyis kifelé szélesedőre és egyenes végűre. Ezt aztán mindenféle színnel, mintával, kövekkel díszítik. A nagy sztárok közül Lizzo volt az első, aki bevállalta ezt a nem mindennapi trendet, őt egyelőre még senki sem követte, de ami késik, nem múlik. Oké, korábban a Jersey Shore egykori szereplője, Snooki is viselt hasonlót, de az nem most volt...

Most pedig nézd meg galériánkban a TikTok legújabb manikűr őrületét, a #ducknails-t, vagyis a kacsakörmöket!

