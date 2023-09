Diana hercegné utolsó leveleinek egyike most került elő: hatalmas titokról rántotta le a leplet

Diana hercegné 26 évvel ezelőtt, 1997. augusztus 31-én hunyt el tragikus autóbalesetben néhány hónappal válása után. Az autóban ott ült szerelme és élettársa, Dodi Fayed is, aki szintén életét vesztette. Nem csoda, hogy halálának évfordulóján világszerte megemlékeznek a Szívek királynőjéről, hiszen hatalmas tisztelet övezte Dianát és nagyon sokan szerették és rajongtak érte.

Természetesen a fiai, Vilmos herceg és Harry herceg is imádták édesanyjukat, és hatalmas törést jelentett az életükben Diana elvesztése. Nemrég fény derült arra, hogy az utolsó telefonbeszélgetésük alkalmával pontosan miről is volt szó, most pedig újabb titokról rántották le a leplet a külföldi lapok.

A Mirror figyelt fel arra, hogy Diana az egyik segélyszervezetnek – amelynek pártfogója volt – kézzel írt levelet küldött, amelyben elmondta, a házassága vége miatt kell lemondania a pártfotó szerepéről, ráadásul nagyon fél a jövőtől:

„Mint Ön is tudja, személyes élethelyzetem, különösképpen a walesi herceggel kötött házasságom az utóbbi időben megváltozott, és a változás hamarosan jogerőre lép. Bár nagy reményekkel vágok neki a jövőnek, azért van bennem némi félelem, hiszen számos nehéz ügyet kell megoldanom” - írta, majd hozzátette, hogy nem lesz alkalmas továbbá a pártfogói szerepre, így keresniük kell valaki mást.

Diana ezek szerint nagyon félt attól, ami a válás után következett, érezte, hogy nem lesz könnyű megbirkóznia azzal, hogy hivatalosan nem tagja többé a királyi családnak, ráadásul valószínűleg tudta, hogy ezek után is figyeli majd a média minden egyes lépését. A félelme pedig sajnos nem volt alaptalan, élete tragikusan és hirtelen ért véget 36 évesen.

