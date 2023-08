A váratlan tragédiát Diana hercegné rajongói mind a mai napig nem hajlandóak elfogadni és a válaszokat keresik. Halála óta már 26 év telt el, de még mindig napvilágot látnak újabb és újabb részletek az utolsó óráiról.

Mint kiderült, Diana hercegné a baleset éjszakáján még beszélt fiaival, Vilmos herceggel és Harry herceggel telefonon és utolsó beszélgetésüket ennyi év távlatából Vilmos és Harry is lesújtónak érzi.

Diana halálának 20. évfordulója alkalmából Vilmos és Harry a Diana, anyánk című dokumentumfilmben idézték fel azt a bizonyos napot és az utolsó telefonbeszélgetést. Harry herceg így fogalmazott:

"Nem feltétlenül emlékszem arra, hogy mit mondtam, de azt tudom, hogy egész életemben sajnálni fogom, hogy ilyen rövid volt az a telefonbeszélgetés. Ha tudtam volna, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy beszélhetek az édesanyámmal, rengeteg dolgot mondtam volna neki. Ha most visszagondolok rá - hihetetlenül nehéz. Életem hátralévő részében ezzel kell megbirkóznom: nem tudtam, hogy ez volt az utolsó alkalom, teljesen másképp alakult volna az a beszélgetés, ha a leghalványabb sejtésem is lett volna arról, hogy azon az éjszakán örökre elmegy."

Vilmos herceg részletesebben is elárulta, mi hangzott el a telefonbeszélgetés során:

"A legeslegutolsó emlékem egy telefonbeszélgetés a Balmoralból. Akkoriban Harry és én a saját dolgainkkal törődve rohangáltunk, az unokatestvéreinkkel játszottunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Mindketten sürgettük a telefonbeszélgetést, hogy "Viszlát, viszlát, mehetek már játszani?" Ha tudtam volna, mi fog történni, akkor nem lettem volna ennyire szétszórt. Az a telefonhívás elég erősen megmaradt az emlékezetemben még ennyi év távlatából is."

Diana halála egy évvel a keserű válás véglegesítése után következett be. A pár több mint 40 évvel ezelőtt, 1981. július 29-én kötött házasságot egy meseszerű ceremónia keretein belül. Azonban a boldogságuk nem tartott sokáig, mivel gyorsan kiderült, hogy a korkülönbség, az eltérő érdeklődési körök és a harmadik fél miatt a frigy óriási hiba volt. 1992-ben be is jelentették, hogy szakítottak - bár akkor még nem tervezték, hogy elválnak.

Egészen addig nem, amíg a királynő türelme el nem fogyott és nem küldött egy máig sokat emlegetett levelet, amelyben engedélyezte a pár válását. II. Erzsébet királynő mindezt azért látta elkerülhetetlennek, mert Diana 1995-ben adott BBC Panorama-interjúja, amit Martin Bashirnak adott, bombaként robbant. Azzal, hogy Diana nyíltan beszélt róla, hogy Károly megcsalta, gyengítette a monarchia erejét, hiszen a nép Dianát támogatta.

