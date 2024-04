Diana hercegné imádta Budapestet: pálinkát ivott és felszállt a 2-es villamosra is!

Diana hercegné és Károly herceg 1990. május 7-én látogatást tettek Magyarországon, és akkoriban Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnök fogadta őket. Ez a Szovjetunió szétesése után történt, ez volt az első állam a volt szocialista országok közül, ahol a királyi család tagjai tiszteletüket tették.

forrás: Getty Images/Princess Diana Archive Diana hercegné 1990-ben a Liszt Ferenc repülőtéren.

Érkezésük után Göncz Árpád az Országházban fogadta őket, ahol pompás díszvacsorán vettek részt. Összesen 4 napot töltöttek el Budapesten, ami alatt számos látványosságot meglátogattak, Dianának pedig nagyon tetszett, amit mindez. Nemcsak a Halászbástyánál, de a Vásárcsarnokban is jártak, illetve a mai Corvinus Egyetemen is, ahol beszédet is tartottak. A Vígszínházban is megnéztek egy darabot, de a Filmgyárba is ellátogattak. És ez még nem minden! Nem hagyhatták ki a villamosozást sem, a Vigadóig utaztak a 2-es villamossal, ahol már várták őket a néptáncosok.

forrás: Getty Images/Tim Graham Hatalmas tömeg gyűlt össze a hercegi pár érkezésének hírére.

De nemcsak Budapestet sikerült felfedezniük, Bugacra is ellátogattak, ahol korábban II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg többször is megfordult. Itt nemcsak lovas bemutatóval és lovas kocsival várták a hercegi párt, de pálinkával is kívánták őket, akik természetesen meg is kóstolták az italt.

forrás: Getty Images/Princess Diana Archive Diana pálinkakóstolás közben.

