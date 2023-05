Május 6-án királlyá koronázták III. Károlyt. Bár édesanyja 1953-ban tartott koronázásához képest ez egy visszafogottabb esemény volt, a világ minden pontján milliók figyelték élőben a ceremónia történéseit.

Így aztán nem is csoda, hogy szinte azonnal kiszúrták a nézők a bakikat, a megható pillanatokat és bizony a paranormális jelenségeket is. Két egészen megmagyarázhatatlan dolog is történt a ceremónia során az egyik a néhai Diana hercegnéhez a másik magához a halálhoz fűződik.

Mi történt pontosan?

A koronázás élő közvetítését nézve sokakat kirázott a hideg, amikor az erkélyen összegyűltek a királyi család tagjai. Sokan úgy vélik, Diana hercegné szellemét lehetett hallani, aki annyit mondott: "They know what is coming", vagyis "Tudják, hogy mi következik".

Bármennyire is furcsán hangzik, ez egyébként nem az első eset, hogy az élő közvetítés során Diana szellemének hangját hallják a nézők. II. Erzsébet királynő temetésén ugyanez történt, akkor a kísérteties hang így szólt: "The death is irreversible and the fact that she is trapped." vagyis "A halál visszafordíthatatlan, és az a tény, hogy csapdába esett."

Persze azt is gondolhatnánk, hogy a hangot utólag szerkesztették a felvételre, de csak még hátborzongatóbbá teszi a dolgot, hogy rengetegen állítják, élőben nézték a közvetítést és már akkor is hallották Diana hangját.

A másik paranormális jelenség a halál, kaszás, nevezzük bárhogy, megjelenése volt. Ami annyira abszurd, hogy ha nem láttuk volna az élő közvetítés során, tényleg nem hinnénk el. De bizony, tényleg átsuhant az apátság folyosóján egy fekete, csuhás alak valamilyen, kaszára emlékeztető eszközzel a kezében.

Azóta sem született magyarázat arra, hogy ki volt ez az alak. Szerinted?

Hirdetés Galéria

