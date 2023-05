Elájulsz, ha megtudod: egy szájról olvasó szakértő megfejtette, mit kiabált a kis Lajos herceg a tömegnek a koronázáson

A hétvégén, egészen pontosan május 6-án lezajlott III. Károly király koronázása, így az egész világ a királyi családra figyelt a hétvégén. Hosszasan beszélhetnénk arról, hogy Katalin miért nem viselt tiarát, Meghan miért nem jelent meg, vagy Harry miért nem kommunikált egyáltalán a testvérével, de valljuk be, nem ezek a dolgok kerültek a figyelem középpontjába...

Az emberek ugyanis már alapvetően alig várták, hogy lássák a kis Lajos herceget, Katalin és Vilmos legkisebb fia ugyanis mindig okot ad arra, hogy mosolyogjunk, hiszen igazi rosszcsont, és szinte soha nem úgy viselkedik, ahogy azt a királyi csemetéktől elvárnánk.



Ez persze most sem történt másképp, Lajos többször is önfeledten táncolt, integetett és grimaszolt a szombati napon, ám az egyik legédesebb, egyben legviccesebb pillanat egyértelműen az volt, amikor a lovas hintóban ülve kiabált valamit a tömegnek.



A TikTok népe pedig természetesen azonnal elkezdte elemezni a felvételt, amíg végül beszállt a játékba egy profi szájról olvasó szakértő is, aki megfejtette, hogy pontosan mit mondott Lajos:

A felvétel és az elemzés alapján Lajos herceg a következőket kiabálta:



„Mit kiabáltok? Miért sikoltoztok?”



Ha pedig belegondolunk, a kérdései abszolút jogosak, hiszen az 5 éves kis Lajos herceg valószínűleg nem érti, hogy ez a rengeteg ember miért kiabált folyamatosan. Ám maga a jelenet, és hogy a jövendőbeli király legkisebb fia egyáltalán nem fogja még fel, hogy a családja ki is valójában, nagyon-nagyon vicces és szórakoztató, mi pedig csak azt reméljük, hogy Lajos mindig ennyire eleven és őszinte marad!

