Titokban házasodott meg a Stranger Things főszereplője és a híres énekesnő

Nagyjából egy éve lepődött meg a világ, hogy egy igazán nem várt párosról derült ki, hogy összejöttek. Amennyire különös volt, hogy Lily Allen és a Stranger Things csillaga, David Harbour randizni kezdtek, annyira gyorsan kiderült az is, hogy csodás párt alkotnak. 2019 év végén David már el is jegyezte az énekesnőt, idén tavasszal pedig bejelentették, hogy hamarosan összeházasodnak.

A minap egy amerikai bulvármagazin látta, ahogy az anyakönyvvezetőtől kisétáltak, sőt, házassági papírok voltak a kezükben. Nagyon úgy fest, hogy titokban összekötötték az életüket, azonban jelenleg nem alkalmas a világ helyzete - Amerikában főleg - nagy rendezvények megtartására, valószínűleg ezért várnak egy nagyobb lagzi megrendezésével.

A lánykérést is csak fél évvel később jelentették be a rajongóknak, így simán lehet, hogy az esküvő hírével is várnak egy kicsit.

