19 évvel ezelőtt ezen a napon... Hiányoznak az esti randik az otthonunkon kívül.

Ezzel a poszttal ünnepelte Isla Fisher első randijuk évfordulóját, aki hosszú évek óta már nemcsak a barátnője, hanem a felesége is Sacha Baron Cohen komikusnak. Nem tudtad? Nem meglepő, hiszen a sztárpár 2016-ban nem verte nagy dobra az esküvőjét, mindössze 6 vendéget hívtak meg. És nem ők az egyetlenek.

Vannak azonban olyan sztárok, akiknek ez nem jön össze. Gondolj csak Justin Bieber és Hailey Baldwin 2019-es esküvőjére. A két híresség mindent megtett, hogy kizárja a nagy napról a sajtót, sőt, még a valaha látott legviccesebb bevonulást is sikerült összehozniuk, a paparazzik azonban így sem maradtak el.

Menyasszony úgy még nem vonult be az esküvőjére, mint ahogy Hailey Bieber tette Sztárok Nem érdekel Elolvasom

És most jöjjenek a szerencsések. Azok, a sztárpárok akiknek minden vágya volt, hogy titokban mondják ki a boldogító igent, és ez össze is jött nekik, sőt, akadnak akik azóta sem verték nagy napra az esküvőt, és sokan azt sem tudják, hogy házasok.

Hollywood legtitkosabb esküvőiért kattints galériánkra!

Galéria / 10 kép Sztárok, akik a legnagyobb titokban házasodtak össze Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria