Összejött a Csókfülke 2 két szereplője?

Te Team Elle&Marco vagy Team Elle&Noah voltál a Csókfülke második része alatt? Amennyiben a Marcóért rajongó csapat tagja voltál, akkor lehet, hogy te is örülni fogsz annak, amit láthatsz a Netflix sztárjainak Instagram profilján.

Joey King és Taylor Zakhar Perez, azaz az Elle-t és Marcót játszó két színész mostanában nagyon sok időt tölt együtt. A 21 éves színésznő és a 28 éves színész most hétvégén épp egy közös túrára mentek, és folyamatosan sztoriztak az Instagramon, sőt, Taylor oldalára poszt formájában is kikerült néhány kalandjuk a túráról.Még a Netflix hivatalos profilja is odakommentelt két szívecskés emojit, annyira jól mutatnak együtt!

Lapozd végig az Insta galériát:

Ha ez még nem lenne elég, a minap Joey 21. születésnapjára elképesztően szerelmesnek tűnő üzenetet írt nyilvánosan Taylor, és egy igencsak cuki fotót is kitett hozzá:

A képhez azt írta, akár egész nap tudna írni a csodálatos nőről, aki segített neki beilleszkedni a Csókfülke-csapatba, akivel folyamatosan olyanokat nevetnek, hogy már többször is azt hitte, bepisilt közben, aki inspirálja, és minden napját jobbá teszi. Az üzenethez annyit írt a színésznő kommentben, hogy szeretlek.

Vajon kell-e ennél több bizonyíték arra, hogy a két sztár egymásba szeretett a forgatáson?

