Most azonban újabb nagyszerű hírrel szolgáltak a rajongóknak, akik még maguk sem hitték el, hogy erre sor kerülhet. A nagysikerű film második része után, ugyanis lesz harmadik is, amelyből egy rövid teaser videó is készült a kíváncsi nézők számára. A másfél perces videóból már biztosan tudni, hogy minden jól ismert karakter visszatér, illetve a szereplők közti konfliktus is egyre jobban ki fog bontakozni.

Aki egyébként még nem látta volna, annak eláruljuk, hogy a főszereplő Elle képtelen eldönteni, hogy a legjobb barátjával, Lee-vel a Berkeley-re menjen egyetemre és megvalósítsa minden álmát, vagy kövesse szerelmét, Noah-t és ő is harvardi diák legyen. A harmadik részben elvileg erre is kapunk majd választ, ugyanakkor 2021-ig sajnos várni kell.

Bár a film első része sok negatív kritikát kapott a klisés és nőgyűlölő története miatt, mégis több milliós nézettséget hozott, amellyel a streamingszolgáltató egyik legsikeresebb tinifilmje lett. A tinidráma középpontjában egyébként egy furcsa Elle nevű lány áll, aki belehabarodik a gimi nagyképű tanulójába, Noah-ba, aki mellesleg a lány legjobb barátjának a testvérbe. Ezzel pedig nemcsak a barátságát, hanem az álmait is veszélybe sodorja.

Több kritikus szerint talán pont a közhelyes története miatt lett olyan népszerű, hiszen sok fiatal él meg ehhez hasonló szituációkat.

