Jön a Netflix legnagyobb durranása, Hollywood két legdögösebb színészével a főszerepben

Az utóbbi néhány évben egyre több híresség tűnt fel a Netflix saját gyártású filmjeiben. Jennifer Aniston és Adam Sandler például nekik köszönhetően állt ismét együtt a kamerák elé, hogy ezúttal egy Gyagyás gyilkosságot oldjanak meg, de Sandra Bullock és Robert DeNiro is játszott már a Netflix filmjeiben. Hamarosan pedig egy újabb izgalmas projektnek vágnak neki, amihez ráadásul nem akárkiket kértek fel. A The Gray Man című akciófilmben ugyanis ot és Chris Evanst láthatjuk együtt, ráadásul ez lesz az első alkalom, hogy együtt dolgozhatnak!

forrás: Getty Images

A filmet a Russo-testvérek rendezik (hozzájuk tartozik a Bosszúállók: Végjáték is), úgyhogy az már biztos, hogy izgalmas és pörgős lesz. Maga a történet egy ex CIA-ügynökről szól, aki átállt a másik oldalra, ám régi kollégája folyamatosan a nyomában lohol, és nem hagyja, hogy meglógjon. A film megmutatja, hogyan láthatja két ember teljesen másképp ugyanazt a világot, mindaddig, míg a néző sem tudja már eldönteni, kinek van igaza. Ráadásul már most felmerült az ötlet, hogy több film is követheti az elsőt, így egy egész franchise születhet és Chris Evans közös projektjéből!

