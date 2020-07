Az ötlet az American Horror Story rendezője, Ryan Murphy fejéből pattant ki, aki már javában dolgozik a projekt előkészületein. És ha minden igaz, a világhírű író egyik legfrissebb regénye, a Mr. Harrigan’s Phone-ból készül film, méghozzá a Netflixre.

Felkészültetek? Előzetest kapott a nyár egyik legparább horrorja Életmód Nem érdekel Elolvasom

A történet szerint egy fiú és egy idős milliárdos között barátság szövődik, a férfi első Iphoneja miatt. Majd amikor meghal és vele temetik a telefont, továbbra is kommunikálni tudnak a fiúval. Így most is a túlvilág, a halál és a természetfeletti erők uralják King sztoriját, ami már most sok szakmabeli és horrorimádó figyelmét felkeltette.

Dave Franco első rendezésétől még minket is kiráz a hideg: horrorfilm lesz a javából Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A forgatókönyvet John Lee Hancock fogja írni, valamint a rendezői feladatokat is sikerült megnyernie magának. Ryan Murphy pedig a produceri feladatokat látja el. Sajnos arról még nincs hír, hogy a főszerepekben kiket láthatunk, illetve mikor kerül bemutatásra a streamingszolgáltatón, de az már biztos, hogy sok nézője lesz, hiszen az elmúlt években minden Stephen King filmadaptáció kasszasiker volt.

Ha nem tudod, milyen horror filmet nézz este, akkor adunk néhány nagyszerű tippet:

Galéria / 10 kép 10 horrorfilm az HBO GO kínálatából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria