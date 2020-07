Újabb Netflix kedvencből készül spin-off

Akkora sikert aratott a varázslatos könyvek és videójáték nyomán készült sorozat, a The Witcher (magyarul Vaják), hogy már az első évad után berendeltek egy spin-offot is hozzá. A vírushelyzet miatt sajnos egyelőre szünetel a második évad forgatása, de a készítők ígérik, hogy augusztusban már forgatnak, sőt, a Netflix bejelentette, hogy hamarosan hozzáfognak az a spin-off előkészületeihez is.

A sztori a The Witcher: Blood Origin címet kapta, és hatrészesre tervezik. A forgatókönyv szerint 1200 évvel a Witcher előtt fog játszódni a cselekmény, és a legelső Vaják eredetéről szól majd, illetve arról, hogy mi vezetett a Szférák Találkozásához. (Azaz, mikor a tündék, emberek, szörnyek világai találkoztak.)

Declan de Barra lesz a showrunner, az ő munkáját dicséri több epizód is az első évadból, de a regények szerzője, Andrzej Sapkowski is rengeteget dolgozik majd a stábbal. A tervek szerint Nagy.Britanniában forog majd a spin-off, és jövőre már fel is kerül a filmes stream platformra.

Kezdődhetne már a forgatás, nagyon várják a rajongók!

