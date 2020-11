Eljött az idő: Chrissy Teigen először mutatkozott a vetélése óta, és egy nagyon különleges alkalmat választott

Vége a visszavonulásnak - Chrissy Teigen november 2-án először jelent meg vetélése óta a nyilvánosság előtt. Egy fontos ügy miatt tette mindezt: Joe Biden kampányának egyik állomásán férje, is fellépett és szavazásra buzdította Pennsylvania államot. A Grammy-díjas sztárt Chrissyn kívül kislánya, Luna, fia, Miles, és Chrissy édesanyja, Vilailuck “Pepper” Teigen is elkísérte, és a színpadra is felmentek a zenészhez.

forrás: Mark Makela/Getty Images

Nem kis erő kellett a modellnek ahhoz, hogy részt vegyen férje oldalán az eseményen. Körülbelül egy hónapja ugyanis borzasztó dolog történt velük: súlyos komlikációk léptek fel Chrissy Teigen harmadik terhességében, így a modell 20 hetesen sajnos elvesztette kisfiát:

A körülményekhez képest Chrissy csodásan festett - le a kalappal előtte!

