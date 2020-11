Nem fogod elhinni, Chris Hemsworth miért akarta kirúgni az edzőjét

és Luke Zocchi párosánál aligha lenne női szemnek kedvesebbet találni a közösségi médiában. A színész évek óta dolgozik személyi edzőjével, akivel egyébként gyerekkorik óta ismerik egymást, és viszonyukon még a munkakapcsolat sem rontott. Bár edzés közben Luke diktál, és a sztár maximálisan el is fogadj a szakember szavait, ám a gym-en kívül Chris mindig őszintén megmondja a véleményét edzőjének.

Most egy friss interjúból az is kiderült, hogy egy alkalommal az is előfordult, hogy kirúgással fenyegette meg a srácot, mikor is az érthetetlen módon szingli Luke-ot felkérték, hogy szerepeljen a korábban hazánkban is futott A Nagy Ő című műsorban. Ám úgy tűnik ez a reality nem üti meg Thor szintjét, ő ugyanis mindent képes lett volna eldobni, hogy megállítsa ebben barátját.

Ha elvállalod A Nagy Ő-t, esküszöm, hogy kirúglak.

Emlékezett vissza Chris szavaira Luka, aki nagy bánatunkra sajnos azt is hozzátette, hogy 13 év után végre most tényleg komoly kapcsolata van. Na mindegy, mi azért továbbra is követjük őket!

