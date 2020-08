Chris Hemsworth olyan izmos, hogy lassan szétszakad rajta a póló

Mindnyájunk nagy kedvence, bizony nem lustálkodott a karantén alatt, a színész az utóbbi időben olyan formába hozta magát, amihez hasonlót talán Thor filmek kezdetén láthattunk tőle. A 36 éves sztár izmait a minap csodálhatták meg azok a szerencsések, akik a Byron-öböl környékén lófráltak Ausztráliában, ám szerencse a szemfüles paparazziknak, a Chrisről készült lesifotókon mi is elidőzhetünk kicsit.

egyébként az elmúlt hónapokat csak úgy, mint a világon sokan mások, karanténban töltötte, ám addig is keményen edzett, ugyanis új filmjével nagy dobásra készül. A színész fogja ugyanis alakítani Hulk Hogan-t, az ikonikus pankrátorról készülő önéletrajzi filmben. Ehhez Chris az eddiginél is több izmot pakol magára, sőt, korábban úgy nyilatkozott, a Hogan filmhez még a Thor filmeknél is jobban ki kell pattintania magát. Nos, az szemmel látható, hogy a színész remekül halad ezen az úton, hamarosan már a póló is elszakad rajta. Csak legyen akkor is a közelben egy paparazzi...

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 8 kép Marvel-hősök mielőtt még kigyúrták magukat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria