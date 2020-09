Cate Blanchett megmutatta, hogy kell stílusosan egymás után kétszer ugyanazt a ruhát felvenni

Ami a vörös szőnyeget illeti, úgy tartják, három hatalmas hibát követhet el itt az ember lánya. Első: véletlenül ugyanazt viseli, mint egy másik kollégája. Második: villant egy hatalmasat, bár ma már tudjuk, ezzel a figyelemfelkeltéssel vannak, akik direkt élnek. És három: kétszer felveszi ugyanazt.

Utóbbi egyébként csak egyesek tartanak hibának, hiszen például mindenki kedvenc hercegnéje, Katalin sem a rongyrázás híve, így előszeretettel viseli többször is kedvenc darabjait. És tényleg, 2020-ban miért kellene mindennek egy alkalom után a gardrób mélyére kerülnie? Egy kis átalakítás, valami új csavar, és a legtöbben kis sem szúrják, hogy a szeretett híresség nem egy friss kollekciós darabban pózol. most ennek mutatta meg tökéltes iskolapéldáját, és szerintünk nagyon is érdemes tanulni tőle!

A színésznő hosszú idő után lépett a kamerák elé a Velencei Filmfesztiválon, a fenntartható divat elkötelezett híveként pedig egy olyan darabot választott, amit egy más verzióban már láthattunk tőle 2016-ban a BAFTA-n. Elég ütős átalakítás lett, nem? Ezt a szettet egyébként most jótékonysági árverésre is bocsátja, szeptember 23 és október 2 között több, a Velencei Filmfesztiválon látható vörös szőnyeges szettre is lehet majd licitálni.

