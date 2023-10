Fontos, hogy minőségi ételt egyél a buli után: nem is gondolnád, miért!

Tedd a szívedre a kezed: biztosan veled is előfordult már, hogy a tervezett egy ital helyett órákig buliztál a barátaiddal, és amikor hazaértél, kifosztottad a hűtőd tartalmát. Az alkohol ugyanis még akkor is növeli az étvágyat, ha egy laktató vacsora után koccintasz a kedvenc italoddal, sőt, a kutatások azt is bebizonyították, hogy még a hidratálás sem ment meg az étel utáni sóvárgástól. Úgyhogy a fejfájás talán elkerülhet, ha minden pohár bor vagy koktél elfogyasztását ugyanannyi víz követi, de sajnos a hajnali kajálástól ez sem veszi el a kedvedet. Na persze egyáltalán nem mindegy, mit veszel magadhoz ilyenkor: akármennyire csábító is ilyenkor a fast food, a nachos vagy a jégkrém a fagyasztódban, jobb, ha kerülöd a túl sós, zsíros vagy cukros dolgokat – inkább próbálj egyensúlyt teremteni a szénhidrát-, és a fehérjebevitel között. Most pedig nézzük, mit érdemes is fogyasztanod egy átbulizott éjszaka után!

Hidratálj!

Először is: Hidratálj (tovább)! A bőséges vízivás hatására az alkohol hamarabb kiürül a szervezetedből, és csökkentheti a puffadást is, ha esetleg mégsem egészséges ételeket ettél hajnalban. A koffeinre viszont nemet kell mondanod (tudjuk, nem egyszerű), mert a kávé vízhajtó hatású, így kiszáríthatja a szervezetedet, márpedig neked éppen ennek az ellenkezőjére lenne szükséged a másnapokon. Ha úgy érzed, képtelen vagy nekivágni a napodnak a lattéd nélkül, cseréld le zöld teára (akár mézzel): az élénkítő hatás megmarad, azonban ez az alternatíva antioxidánsokban gazdag, nyugtatja és ellazítja a gyomrot, bónuszképpen pedig csodát tesz a fejfájással és az emésztési zavarokkal is. Fogyassz friss gyümölcsleveket vagy lime-os, citromos vizet is, hogy pótold a vitaminokat és az ásványi anyagokat, amit az alkohol vagy a cukros ételek kiürítettek a szervezetből az este folyamán.

Pótold a tápanyagokat!

Pár szelet teljes kiőrlésű pirítós segíthet felszívni az alkoholt, de csak akkor, ha a megfelelő feltétet teszed rájuk: a hummusz vagy az avokádó(krém) például remek választás, de a margarin vagy a hagyományos vaj magas zsírtartalmú, ezért nehezen emészthető. Szeletelj mellé zöldségeket is, mert kiemelkedő a víz-, és rosttartalmuk, szóval hidratálnak, és pótolják azokat a tápanyagokat, amelyeket az alkohol kiürített a szervezetedből. Egy pohár tejet vagy narancslevet is ihatsz hozzá a káliumbevitel miatt!

Hanyagold az egyszerű szénhidrátokat!

A gabonapehely is ideális reggeli lehet, amennyiben alacsony cukortartalmú gabonafélére szavazol – és még egy kis áfonyával is feldobhatod. A tej tele van olyan fontos tápanyagokkal, mint a magnézium vagy a kálium. A finomított cukorral és egyszerű szénhidrátokkal teli gabonaféléket viszont inkább hanyagold, főleg azért, mert az éjszakai koktélozás már erőteljesen megdobta a napi kalóriamennyiséget. A zab pedig igazi jolly joker, mert összetett szénhidrátokat tartalmaz, így lassabban szívódik fel és hosszabb ideig eltelít: ezáltal csökkentheti az éhségérzetedet is a buli után és még a hangulatodat is javíthatja. Adj hozzá banánt is: a káliumban gazdag gyümölccsel lendületesebben indíthatod a napot!

Iktasd ki a másnaposságot!

A tojás az egyik legjobb természetes gyógyír a másnapra: gazdag a cisztein nevű aminosavban, ami fokozza a glutation antioxidáns előállítását – ez utóbbi segít kiüríteni a szervezetedből az alkohol lebontásakor keletkező mérgező mellékterméket, amit acetaldehidnek hívnak és a lüktető fejfájás, illetve a szájszárazság kiváltó oka. Amúgy a C-vitamin-bombaként ismert narancs is szuper csodafegyver ebben a küzdelemben, mert fontos szerepet játszik a glutation-szint fenntartásában.

Engedj a csábításnak!

Valljuk be, néha kizárólag egyetlen ételre vágyunk a bulik végén: méghozzá pizzára. A jó hír az, hogy erről egyáltalán nem kell lemondanod! Egy-két minőségi alapanyagokból készült szeletet nyugodtan megehetsz hajnalban, de ha lehet, inkább olyat válassz, amin zöldség a feltét, mert a kolbász vagy a pepperoni például túl „zsíros”, nehéz megemészteni az alkoholfogyasztás után.

forrás: Pizza Me

Ha buli, akkor Pizza Me! Legyél beforeozó vagy afterező, húsimádó vagy vegán, a klasszikus tészta vagy a teljes kiőrlésű kedvelője – itt mindig megtalálod azt, ami az estédhez kell. Ráadásul a Pizza Me üzletekben az olasz, minőségi alapanyagokból készült ropogós pizzaszeletek mellett már üdítők, desszertek és kézműves sörök is várnak. Nézz be a hozzád legközelebb eső szeletezőbe akár az éjszaka közepén!

Jöhet egy szuperegészség pizza-recept?

Galéria / 9 kép Édesburgonyás-zabpelyhes pizza alaprecept Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria