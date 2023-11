7 meseszép túraútvonal a főváros közelében, ahol mindenki kikapcsolódhat: fantasztikus őszi célpontok

Hosszúra nyúlt idén az indián nyár, de a nap most már tényleg kevesebbet süt, és az idő is egyre hűvösül. De csak a strandolásról kell lemondani, itt az ősz, a kirándulások évszaka, amikor is túrák-tanösvények százai közül választhatunk, ha szeretnénk egy nagyot sétálni, friss levegőt szívni, kikapcsolni, feltöltekezni, és esetleg a gyereket is kimozdítani a számítógép fogságából.

Az őszi fák és növények látványa már önmagában igazi csoda, szóval mindenképp használjuk ki a telet megelőző néhány hetet, hogy még a teljes lombvesztés előtt családostul megcsodálhassuk az erdők, hegyek nyugalmát és misztériumát. Íme néhány fővároshoz közeli kirándulási lehetőség, amitől az egész család garantáltan felfrissül, a gyerek is élvezni fogja, és újult erővel folytathatjuk a szürkülő hétköznapokat.

1. Dunakanyar

Egyik személyes kedvencem a Dunakanyar, ahol számtalan hely, város, falu, hegycsúcs, vízpart és egyéb csoda közül válogathatunk. Nagymaros, Zebegény, Visegrád, a Prédikálószék, vagy épp Kisoroszi egyaránt csodálatos, könnyen megközelíthető vonattal (Kisoroszi inkább autóval), és mindenhol olyan gyönyörű látványban lehet részünk, mintha távoli, egzotikus tájakat járnánk be.

2. Nagy-Kopasz

A Nagy-Kopasz a Budai hegység legmagasabb pontja. Páty, Nagykovácsi és Telki határában fekszik, és szintén nagy kedvenc: szuper kilátó, csodálatos tanösvények, sziklák, pihenők, valamint lenyűgöző kilátás fogadja az erre kirándulót.

3. Dobogókő

Dobogókő esetében sokakat vonz – és legalább ennyi embert elriaszt – a sok rátapadt spirituális mítosz, pedig sokkal érdekesebb, hogy mennyire csodálatos innen a panoráma, milyen finom az otthonos kis büfékben kapható kaja, és milyen izgalmas túrákat lehet tenni a környéken. Persze ha valakit kimondottan a csakrák vonzanak, azoknak is pont Dobogókőt találták ki, szóval remek választás ősszel és télen, hívőknek és hitetleneknek egyaránt.

Galériánkban négy további szuper célpontot ajánlunk nektek Budapest környékén!

