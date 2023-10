Véletlenül nyilvánosságra került Britney-ről egy 20 éves felvétel, amit nem lehet kibírni sírás nélkül – VIDEÓ

minden idők egyik legnépszerűbb énekesnője, és már manapság sokan aggódnak érte, amiért zavaros videókat tölt fel magáról a közösségi médiás oldalaira, az vitathatatlan, hogy fantasztikus dolgokat ért el a múltban.



Arról viszont kifejezetten kevesen tudnak, hogy Britney nagyon tehetséges a színészet területén is, hiszen mindenki csupán egyetlen mozifilmje (Álmok útján) alapján ítélik meg, ami valljuk be, koránt sem nevezhető jó alkotásnak.



Pedig úgy tűnik, hogy a film bukása egyáltalán nem Britney sara volt, egy előkerült felvételen ugyanis a sztár hihetetlen teljesítményt nyújtott még 2002-ben, méghozzá mindenki kedvenc romantikus filmjének, a Szerelmünk lapjainak a castingján:

Britney a meghallgatáson csupán 21 éves volt, és a Szerelmünk lapjai casting igazgatója szerint mindenki álla leesett a sztár teljesítményétől:



„Britney nem egyszerűen jó volt, fenomenális volt! Nagyon nehéz döntés volt, mert Britney teljesen lenyűgözött minket, az állunk szó szerint a földön volt... Egyértelműen aznap hozta a legjobb formáját” – emlékezett vissza Matthew Barry, aki azt is elárulta, hogy Britney volt az elsőszámú esélyes a szerepre, és olyan – most már – A-listás sztárokat utasított maga mögé, mint Scarlett Johansson, Amy Adams, Claire Danes és Jessica Biel.



A felvételt elnézve pedig nagyon sajnáljuk, hogy a sztár soha nem mutathatta meg igazán a színészi tehetségét...

Britney sajnos rengeteget szenvedett az elmúlt évek során, ha erről többet szeretnél tudni, akkor katt a galériára!

Galéria / 5 kép Britney Spears mindent felfedett a nagy port kavart tárgyalásán - Emberkereskedelemhez hasonlította a vele történteket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria