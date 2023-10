Ennek azonban már több, mint 20 éve. Mindketten élték tovább az életüket, ami egyiküknek jól, másikuknak kevésbé szépen alakult. Utóbbi mindenki számára nyilvánvaló, hogy , aki még előző évben jelentette be, hogy az életét boncolgató dokumentumfilmek és cikkek után most ő maga szeretne tiszta vizet önteni a pohárba. Saját önéletrajzi könyve jelenik meg a hónap közepén, amelyben – állítása szerint – még arról is elmondja az igazságot, amiről más esetben soha nem tette volna.

Pár hónapja már felröppentek olyan pletykák, hogy Justin Timberlake fél a legjobban az egykori pop hercegnő memoárjától, most pedig az is kiderült, hogy miért. Britney a könyvében árulja el, hogy az N’Sync egykori tagjával való kapcsolata alatt teherbe esett.

Az egykori pár 1999 és 2002 között volt együtt, és karrierjük is akkor ragyogott a legfényesebben. Bár sokat hezitált és szerette volna megtartani a közös babát, Justin még nem érezte készen magát az apaságra és rávette a sztárt, hogy vetesse el a magzatot.

Annyira szerettem Justint. Mindig is azt hittem, hogy egy nap együtt lesz családunk.

Miután napvilágot látott a könyv ezen része, sokakban felmerült, hogy ’Everytime’ című száma pontosan ezt a traumát igyekszik feldolgozni virágnyelven, ugyanis a számhoz készült klipben az énekesnő öngyilkos lesz, de halálának pillanatában egy kislány születik meg.

Erre valószínű már sosem kapnak a rajongók egyértelmű választ, ugyanakkor másra igen. könyve „The Woman in Me” címmel október 24-én jelenik meg.

