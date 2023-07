Nem akarjuk elhinni: Britney Spearst nyilvánosan ütötték le

Az elmúlt időszakban rengeteg vad teória terjedt ről, sok rajongó ugyanis megvan róla győződve, hogy az a Britney, akit az Instagram-videókon látunk, nem a valódi Britney...



Szerintük az énekesnő arcát mesterséges intelligencia segítségével „varázsolják” rá rendszeresen egy másik nő testére, és ezzel magyarázzak azokat a furcsa videókat, amiket a sztár az utóbbi időben posztolt magáról. Ennél ráadásul még tovább mentek páran, szerintük ugyanis Britney-t valószínűleg fogva tartják/nem engedik ki a házából, a dolog mögé pedig valami nagyon sötét és gonosz összeesküvés-elméletet gondolnak...



Mi azért nagyon reméljük, hogy ez nincs így, erre pedig most már bizonyíték is van, Britney ugyanis belekeveredett egy összetűzésbe a minap, aminek kissé sokkoló vége lett... Történt ugyanis, hogy az énekesnő a férjével egy étteremben vacsorázott, amikor is Brit meglátta az NBA sztárját, Victor Wembanyamát, és úgy döntött, hogy odamegy hozzá köszönni. Az énekesnő elmondása szerint odalépett Victorhoz és megkocogtatta a hátát, annak reményében, hogy készítsenek egy közös képet, ám a megkocogtatás hatására Victor egyik biztonsági embere annyira erősen megütötte hátulról Britney-t, hogy majdnem elesett, a szemüvege viszont le is esett róla:



„A traumatikus élmények nem újak számomra, és volt már részem belőlük. Nem voltam felkészülve arra, ami tegnap este történt velem" - kezdte Britney a nyilatkozatát, amelyet a Twitteren osztott meg, majd így folytatta:



„Felismertem egy sportolót a szállodám halljában, amikor vacsorázni indultam. Később egy másik szálloda éttermébe mentem, és újra megláttam őt. Úgy döntöttem, hogy odamegyek hozzá, és gratulálok neki a sikeréhez. Nagyon nagy volt a zaj, ezért megkocogtattam a vállát, hogy felhívjam a figyelmét. A biztonsági embere ezután hátba vágott, konkrétan majdnem leütött, aminek hatására és a szemüvegemet is leverte az arcomról. Állandóan nyüzsögnek körülöttem az emberek, sőt, azon az estén is legalább 20 rajongó vett körül, a biztonsági csapatom mégsem ütötte meg egyiküket sem!”

Britney egyébként az eset után feljelentést tett a rendőrségen testi sértésre hivatkozva.



